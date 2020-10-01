Что нельзя делать на Трофима и Зосимы: приметы и праздники 2 октября

2 октября 2020 года в Украине и во всем мире отмечают День социального педагога и День ненасилия. Также православная церковь почитает память святых мучеников Трофима Синадского и Зосимы Киликийского. В народе праздник называют день Трофима и Зосимы.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Международный день социального педагога

День социального педагога отмечается ежегодно 2 октября. Этот праздник учредили в мае 2009 года в Копенгагене педагоги из 44 стран, исследующие воспитание через социализацию. Одна из функций социальной педагогики – разрабатывать систему мероприятий, позволяющих воспитывать человека оптимальным образом.

Международный день ненасилия

Праздник установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН от 15 июня 2007 года. Дата выбрана неслучайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии и стратегии ненасилия. Этот день служит дополнительным поводом для того, чтобы "пропагандировать ненасилие, в том числе путем просветительной и общественно-разъяснительной работы".

День Трофима и Зосимы

Православные христиане 2 октября почитают память святых мучеников Трофима Синадского, а также Зосимы Киликийского. Великомученики жили в разное время, но их объединяет безграничная любовь и вера во Христа. Они посвятили свою жизнь прославлению имени его и распространению учения Господня, всеми силами пытаясь обличить еретиков и наставить их на истинный путь.

В народе праздник называют День Трофима и Зосимы или же Пчелиная девятина, потому что именно в этот период пчеловоды начинали собирать мед и готовили ульи к зимовке. Также по народным поверьям в этот день начинались вечерние гулянья, на которых парни и девушки присматривали себе пару. Считалось, что если смотреть избраннику в глаза и не отводить взгляд, он непременно ответит взаимностью.

Приметы на 2 октября

Гром гремит – до бесснежной зимы.

Туман и влажно – к теплой осени.

Журавли высоко летят – к теплой осени.

Много рябины выросло – к дождливой осени.

Что нельзя делать 2 октября

2 октября категорически запрещено лениться и брать в руки острые колюще-режущие предметы.

Также нельзя в этот день завидовать и врать.

Ничего не занимайте 2 октября соседям, особенно соль.

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