Что нельзя делать на Тита Листопадника: приметы и праздники 7 сентября

7 сентября 2020 года в Украине отмечают День военной разведки, а в мире – День уничтожения военной игрушки и Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна. Также православная церковь почитает память апостола Тита. В народе праздник называется Тит Листопадник.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День военной разведки Украины

Закон об учреждении этого дня был принят в 2007 году. С того времени, у разведчиков появился профессиональный праздник. Его цель – популяризации профессии и воспитание духа молодых военных.

День военной разведки Украины: когда отмечают. profile.ru

День уничтожения военной игрушки

Всемирный день уничтожения военной игрушки имеет международный статус. Эту дату начали отмечать в 1988 году по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. 7 сентября детям предлагают отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.).

День уничтожения военной игрушки: что это за праздник. dramatyczna.com

Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна

Этот праздник отмечается по всему миру 7 сентября. Основная его задача – распространение информации об одном из самых тяжелых типов мышечной дистрофии, в том числе о важности ранней диагностики и ежедневной поддерживающей терапии. Мышечная дистрофия Дюшенна – генетическое заболевание, названное в честь французского врача-невролога, который в 1861 году первым его описал.

puzkarapuz.ru

День Тита Листопадника

7 сентября православная церковь почитает память святого Тита, одного из 70 апостолов, который также известен как ученик святого Павла. В народе этот день называют Тит Листопадник, а еще Гриборост или Замолотки. В этот день было принято собирать в лесу грибы и плести корзинки.

Апостол Тит. days.pravoslavie.ru

Приметы на 7 сентября

Приметы на 7 сентября. goodfon.ru

Перелетные птицы садятся на землю 7 сентября – погода будет ясной.

Если же они сидят на крышах домов – ждите ненастья.

Много грибов в лесах – в согласовании с приметами, нужно ожидать затяжной и холодной зимы.

Если человек родился в день Тита, то, приметы гласят, счастье придет к нему в зрелом возрасте. В качестве талисмана таким людям стоит носить янтарь.

Что нельзя делать 7 сентября

В этот день не стоит заниматься строительством.

Нельзя выбрасывать остатки еды со стола.

Также 7 сентября нельзя отказывать в помощи и обманывать

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в сентябре 2020 года: церковный календарь.