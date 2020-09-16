Что нельзя делать на праздник Неопалимая Купина: приметы 17 сентября

Елена Кордунова Праздники 20:01, 16.09.2020 Обновлено: 20:02, 16.09.2020

17 сентября православная церковь отмечает День поклонения иконе Божьей Матери "Неопалимая Купина". Как следует из названия, икона считается мощным оберегом от пожаров и молний, а также покровительницей всех пожарных.

По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Неопалимая Купина: история праздника

17 сентября отмечается праздник иконы Божьей Матери, именуемой "Неопалимая Купина". По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.

Икона Неопалимая Купина.
lampada.in.ua

В народе Неопалимую Купину вполне естественно считали охранительницей от огня и молнии. В этот праздник православные читают молитву, защищающую от молнии, пожара и поджога. Верующие просят Деву Марию помочь совладать со страстями и выжечь их грехи.

На Руси существовал обычай обходить горящий дом с иконой Богородицы Неопалимой Купины в руках. Также существовали приметы, предупреждающие о пожаре. Плохим знаком было увидеть бегущих по полу мышей, а также бегущего по деревне зайца или летящую кукушку. Интересно, что пожарную бочку нельзя было заранее готовить. Ведь таким образом человек будто бы искушал Бога.

Pixabay.
Неопалимая Купина: приметы на праздник

Приметы 17 сентября

  • Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.

  • Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.

  • Дождь, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.

  • После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.

  • Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.

  • Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару.

Что нельзя делать 17 сентября

  • Запрещено пренебрежительно относиться к огню. Мелкие возгорания лучше тушить не водой, а молоком.

  • Свечки же можно погасить вручную, а ни в коем случае не плевать на них и не дуть. Если ослушаться этого совета предков, можно навлечь на себя серьезные неприятности.

  • По этой же причине нельзя браниться рядом с огнем. Считается, что так его можно разозлить. Последствия же от этого будут непредсказуемыми.

  • В этот день выяснять отношения не рекомендуется. Вообще 17 сентября лучше промолчать, чем сказать лишнего. Так можно будет избежать скандала разрушительной силы.

  • Нельзя игнорировать силу шестого чувства, иначе можно совершить ошибочные шаги.

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