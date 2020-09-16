Что нельзя делать на праздник Неопалимая Купина: приметы 17 сентября

17 сентября православная церковь отмечает День поклонения иконе Божьей Матери "Неопалимая Купина". Как следует из названия, икона считается мощным оберегом от пожаров и молний, а также покровительницей всех пожарных.

По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Неопалимая Купина: история праздника

17 сентября отмечается праздник иконы Божьей Матери, именуемой "Неопалимая Купина". По преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.

В народе Неопалимую Купину вполне естественно считали охранительницей от огня и молнии. В этот праздник православные читают молитву, защищающую от молнии, пожара и поджога. Верующие просят Деву Марию помочь совладать со страстями и выжечь их грехи.

На Руси существовал обычай обходить горящий дом с иконой Богородицы Неопалимой Купины в руках. Также существовали приметы, предупреждающие о пожаре. Плохим знаком было увидеть бегущих по полу мышей, а также бегущего по деревне зайца или летящую кукушку. Интересно, что пожарную бочку нельзя было заранее готовить. Ведь таким образом человек будто бы искушал Бога.

Приметы 17 сентября

Если орехов много, а грибов мало, то зима будет суровая и снежная.

Большие муравьиные кучи – к холодной зиме.

Дождь, начавшийся на рассвете, закончится к полудню.

После дождя земля быстро подсохла – жди затяжного ненастья.

Если день дождливый и ненастный, то осень будет сухая.

Филин громко ухает или заяц забежал в деревню – к пожару.

Что нельзя делать 17 сентября

Запрещено пренебрежительно относиться к огню. Мелкие возгорания лучше тушить не водой, а молоком.

Свечки же можно погасить вручную, а ни в коем случае не плевать на них и не дуть. Если ослушаться этого совета предков, можно навлечь на себя серьезные неприятности.

По этой же причине нельзя браниться рядом с огнем. Считается, что так его можно разозлить. Последствия же от этого будут непредсказуемыми.

В этот день выяснять отношения не рекомендуется. Вообще 17 сентября лучше промолчать, чем сказать лишнего. Так можно будет избежать скандала разрушительной силы.

Нельзя игнорировать силу шестого чувства, иначе можно совершить ошибочные шаги.

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