Что нельзя делать на Пимена Великого: приметы и праздники 9 сентября

9 сентября Украина и весь мир отмечают Международный день красоты. Православные христиане празднуют День памяти преподобного Пимена Великого.

По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее об истории праздников, а также о том, что нельзя делать в эту среду – читайте в материале OBOZREVATEL.

Международный день красоты

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.

Международный день красоты: история праздника. Pixabay

Этот комитет считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих странах.

День памяти преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен Великий родился около 340 года в Египте. Будучи молодым, он дал обет безмолвия и отречения от мира и стал вести отшельнический образ жизни в пустыне. Святой Пимен, проводя дни и годы постнических трудах, беспрерывно пребывал в молитвах.

Что отмечают 9 сентября: приметы и запреты. Pixabay

Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет. После смерти был признан церковью святым. Пимена почитали за его умение дать правильный совет всем нуждающимся, к нему постоянно съезжались люди из разных мест. Именно поэтому в этот день нельзя отказывать в помощи окружающим, а также принято делать пожертвования в поддержку бедствующим.

Приметы 9 сентября

Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.

Большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме.

Гром прогремел – тепло продержится еще долго.

Много желудей на дубе – к суровой зиме.

Если всю осень пить сок из рябины, то зимой никакие болезни не страшны.

Что нельзя делать 9 сентября

9 сентября ничего нельзя поднимать на перекрестке – могут порчу навести.

Лучше в этот день деньги не одалживать, потому что вернут их нескоро.

Нельзя долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.

Не подходит день и для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.

В этот день нельзя свататься – к неудачному исходу дела.

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