Что нельзя делать на Петра и Павла Рябинников: приметы и праздники 23 сентября
23 сентября 2020 года в Украине и всем мире отмечается Международный день жестовых языков. Также православные христиане почитают память святителей Петра и Павла. В народе праздник называется Петр и Павел Рябинников.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.
Международный день жестовых языков
Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года с целью обратить внимание общества на значение жестовых языков в жизни миллионов глухих и слабослышащих людей по всему миру. Инициатором резолюции выступила Всемирная федерация глухих (WFD), которая утверждает, что в мире проживает свыше 70 миллионов таких людей. Всего в мире существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов.
Петр и Павел Рябинники
23 сентября православные почитают память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В 9 веке, при царе Льве Исаверянине, святой Петр защищал православную веру от иконоборцев, за что пострадал. Известны четыре письма святого Федора Студита к святителю. О жизни Павла, проповедовавшего православие в Никее, никаких сведений не сохранилось.
В народе этот праздник получил название Петр и Павел Рябинники. Все это благодаря рябине, которая к этой дате после осенних заморозков становилась сладкой. Ягодам приписывали чудодейственные и целебные свойства.
Приметы на 23 сентября
Теплая и сухая погода – к поздней и мягкой зиме.
Птицы летят на юг – к ранней и холодной зиме.
Березовые и рябиновые листья пожелтели – к скорым холодам.
Много рябины – к частым дождям осенью и холодной зиме.
Много желудей – к снежному Рождеству.
Гроза – к теплой осени.
Что нельзя делать 23 сентября
До полудня нельзя считать мелкие деньги, ведь не будет больших денег.
23 сентября запрещено ругаться.
Также нельзя в этот день заводить котенка, потому что домашнее животное может принести несчастье.
Ничего не одалживайте в этот день соседям, особенно соль.
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