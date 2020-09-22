Что нельзя делать на Петра и Павла Рябинников: приметы и праздники 23 сентября

23 сентября 2020 года в Украине и всем мире отмечается Международный день жестовых языков. Также православные христиане почитают память святителей Петра и Павла. В народе праздник называется Петр и Павел Рябинников.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Международный день жестовых языков

Праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года с целью обратить внимание общества на значение жестовых языков в жизни миллионов глухих и слабослышащих людей по всему миру. Инициатором резолюции выступила Всемирная федерация глухих (WFD), которая утверждает, что в мире проживает свыше 70 миллионов таких людей. Всего в мире существует около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов.

Международный день жестовых языков: когда отмечают. dszn.ru

Петр и Павел Рябинники

23 сентября православные почитают память святителей Петра и Павла, епископов Никейских. В 9 веке, при царе Льве Исаверянине, святой Петр защищал православную веру от иконоборцев, за что пострадал. Известны четыре письма святого Федора Студита к святителю. О жизни Павла, проповедовавшего православие в Никее, никаких сведений не сохранилось.

Святые апостолы Петр и Павел. pravlife.org

В народе этот праздник получил название Петр и Павел Рябинники. Все это благодаря рябине, которая к этой дате после осенних заморозков становилась сладкой. Ягодам приписывали чудодейственные и целебные свойства.

Приметы на 23 сентября

Приметы на 23 сентября. fragrantica.ru

Теплая и сухая погода – к поздней и мягкой зиме.

Птицы летят на юг – к ранней и холодной зиме.

Березовые и рябиновые листья пожелтели – к скорым холодам.

Много рябины – к частым дождям осенью и холодной зиме.

Много желудей – к снежному Рождеству.

Гроза – к теплой осени.

Что нельзя делать 23 сентября

До полудня нельзя считать мелкие деньги, ведь не будет больших денег.

23 сентября запрещено ругаться.

Также нельзя в этот день заводить котенка, потому что домашнее животное может принести несчастье.

Ничего не одалживайте в этот день соседям, особенно соль.

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