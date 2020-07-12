Что нельзя делать на Петра и Павла: главные запреты 12 июля
Православные верующие 12 июля отмечают День Петра и Павла – двух апостолов Иисуса Христа, принявших мученическую смерть за проповедование христианства.
С этим праздником связано много традиций, примет и запретов. OBOZREVATEL предлагает узнать, что нельзя делать в Петров день.
Что нельзя делать в День Петра и Павла:
Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом – лучше посвятить праздник духовной жизни.
На Петра и Павла лучше отказаться от работ на земле, строительных работ, генеральной уборки. Можно выполнять мелкие дела в быту и неотложные задания, к примеру, мыть посуду или поливать растения.
Нельзя в Петров день заниматься рукоделием, шить, вышивать, вязать.
Нельзя сквернословить, ссориться, ругаться, конфликтовать, кричать, желать зла кому-либо и думать о плохом.
Желательно отказаться от употребления спиртных напитков.
В День Петра и Павла не заключают браки – церковь не проводит венчаний.
По народному поверью, 12 июля нельзя купаться в водоемах.
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