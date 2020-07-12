Что нельзя делать на Петра и Павла: главные запреты 12 июля

Алина Мельник Праздники 07:00, 12.07.2020

Православные верующие 12 июля отмечают День Петра и Павла – двух апостолов Иисуса Христа, принявших мученическую смерть за проповедование христианства.

С этим праздником связано много традиций, примет и запретов. OBOZREVATEL предлагает узнать, что нельзя делать в Петров день.

Что нельзя делать в День Петра и Павла:

  • Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом – лучше посвятить праздник духовной жизни.

  • На Петра и Павла лучше отказаться от работ на земле, строительных работ, генеральной уборки. Можно выполнять мелкие дела в быту и неотложные задания, к примеру, мыть посуду или поливать растения.

  • Нельзя в Петров день заниматься рукоделием, шить, вышивать, вязать.

  • Нельзя сквернословить, ссориться, ругаться, конфликтовать, кричать, желать зла кому-либо и думать о плохом.

  • Желательно отказаться от употребления спиртных напитков.

  • В День Петра и Павла не заключают браки – церковь не проводит венчаний.

  • По народному поверью, 12 июля нельзя купаться в водоемах.

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