Что нельзя делать на Петра и Павла: главные запреты 12 июля

С Днем Петра и Павла связано много традиций, примет и запретов. Фото: ikonamira.ru

Православные верующие 12 июля отмечают День Петра и Павла – двух апостолов Иисуса Христа, принявших мученическую смерть за проповедование христианства.

С этим праздником связано много традиций, примет и запретов. OBOZREVATEL предлагает узнать, что нельзя делать в Петров день.

Что нельзя делать в День Петра и Павла:

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом – лучше посвятить праздник духовной жизни.

На Петра и Павла лучше отказаться от работ на земле, строительных работ, генеральной уборки. Можно выполнять мелкие дела в быту и неотложные задания, к примеру, мыть посуду или поливать растения.

Нельзя в Петров день заниматься рукоделием, шить, вышивать, вязать.

Нельзя сквернословить, ссориться, ругаться, конфликтовать, кричать, желать зла кому-либо и думать о плохом.

Желательно отказаться от употребления спиртных напитков.

В День Петра и Павла не заключают браки – церковь не проводит венчаний.

По народному поверью, 12 июля нельзя купаться в водоемах.

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