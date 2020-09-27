Что нельзя делать на Никиту Гусятника: приметы и праздники 28 сентября
28 сентября 2020 года отмечают Всемирный день борьбы против бешенства. Также православная церковь почитает память святого великомученика Никиты Готского. В народе праздник называют – Никита Гусятник.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.
Всемирный день борьбы против бешенства
Праздник учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и с 2007 года отмечается 28 сентября ежегодно. Это событие призвано привлечь внимание к проблеме распространения бешенства, а также к ее последствиям. Всего в мире эта болезнь встречается более чем в 150 странах.
Мероприятия, посвященные международному празднику, проводятся по всему миру. В частности, проходят научные симпозиумы и конференции, а также благотворительный сбор средств на вакцинацию животных.
День Никиты Гусятника
Православные почитают в этот день память святого великомученика Никиты Готского, который жил в IV веке на берегах Дуная. Он проповедовал христианство среди соплеменников-готов и обличил в грехах правителя-язычника Атанариха, за что был арестован и подвержен пыткам. Праведник не отрекся от веры, потому его приговорили к смерти на костре. Однако огонь не оплавил его кожу. Мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.
В народе этот день получил название Никита Гусятник. Считается, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.
Приметы на 28 сентября
Гусь лапу поднял – к стуже.
Гусь нос прячет под крыло – к ранней зиме, в воде полощется – к потеплению.
Гуси высоко летят – к весеннему полноводью.
На дворе стоит ясная погода – к ветреному дню.
Дождь идет – к поздней и сырой весне.
Много муравейников в лесу – к холодной зиме.
Утки ныряют в пруду – к дождю.
Что нельзя делать 28 сентября
28 сентября запрещено стричь и красить волосы, играть свадьбу.
Также не рекомендуется делать уборку по дому.
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