Что нельзя делать на Никиту Гусятника: приметы и праздники 28 сентября

28 сентября 2020 года отмечают Всемирный день борьбы против бешенства. Также православная церковь почитает память святого великомученика Никиты Готского. В народе праздник называют – Никита Гусятник.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Всемирный день борьбы против бешенства

Праздник учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и с 2007 года отмечается 28 сентября ежегодно. Это событие призвано привлечь внимание к проблеме распространения бешенства, а также к ее последствиям. Всего в мире эта болезнь встречается более чем в 150 странах.

Всемирный денборьбы против бешенства: когда отмечают. golos.ua

Мероприятия, посвященные международному празднику, проводятся по всему миру. В частности, проходят научные симпозиумы и конференции, а также благотворительный сбор средств на вакцинацию животных.

День Никиты Гусятника

Православные почитают в этот день память святого великомученика Никиты Готского, который жил в IV веке на берегах Дуная. Он проповедовал христианство среди соплеменников-готов и обличил в грехах правителя-язычника Атанариха, за что был арестован и подвержен пыткам. Праведник не отрекся от веры, потому его приговорили к смерти на костре. Однако огонь не оплавил его кожу. Мощи Никиты Готского были перенесены в Константинополь.

Святой великомученик Никита Готский. fotoload.ru

В народе этот день получил название Никита Гусятник. Считается, что 28 сентября – это день, когда гуси покидают родные гнездовья и улетают в теплые края. По поведению птиц можно было узнать, какая будет предстоящая зима.

Приметы на 28 сентября

Приметы на 28 сентября. million-wallpapers.ru

Гусь лапу поднял – к стуже.

Гусь нос прячет под крыло – к ранней зиме, в воде полощется – к потеплению.

Гуси высоко летят – к весеннему полноводью.

На дворе стоит ясная погода – к ветреному дню.

Дождь идет – к поздней и сырой весне.

Много муравейников в лесу – к холодной зиме.

Утки ныряют в пруду – к дождю.

Что нельзя делать 28 сентября

28 сентября запрещено стричь и красить волосы, играть свадьбу.

Также не рекомендуется делать уборку по дому.

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