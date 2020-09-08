Что нельзя делать на Наталью Овсяницу: приметы и праздники 8 сентября

8 сентября в Украине и мире отмечают Международный день грамотности. Христиане западного обряда отмечают Рождество Божьей Матери, а в народе отмечается Наталья Овсяница и Адриян Осенний.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы существуют на вторник и что нельзя делать.

Международный день грамотности

Международный день грамотности (International Literacy Day) – один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году для того, чтобы напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества.

Международный день грамотности отмечают 8 сентября. Pixabay

Главная цель Дня грамотности – активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Рождество Божьей Матери у западных христиан

Праздник Рождества Божией Матери Девы Марии, отмечаемый католической церковью ежегодно 8 сентября, посвящен воспоминанию о рождении Матери Иисуса Христа. В Новом Завете содержится крайне мало сведений о жизни Богородицы и событие, отмечаемое в этот день, зафиксировано только в церковном предании.

У католиков отмечают Рождество Богородицы. Pixabay

Родителями Девы Марии были благочестивые Иоаким, происходивший из рода царя Давида, и Анна – из рода первосвященников. Дева Мария была рождена по особому обетованию Бога, данного Иоакиму и Анне, когда они уже были в преклонном возрасте. Имя Богородицы было указано ангелом, который возвестил родителям и о самом ее рождении.

Наталья Овсяница и Адриян Осенний

В этот день отмечается память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии, на берегу Мраморного моря. Наталия выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника – богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан.

Натальи Овсяницы: что нельзя делать в этот день . Pixabay

Адриан поразился, с каким терпением мученики сносили испытания и жесткие пытки, и начал расспрашивать их о боге. В результате он и сам уверовал в Христа. Тогда язычники схватили молодого мужчину и бросили его в темницу. Узнав об этом, Наталия поспешила к мужу. Вскоре Адриана предали мучениям, а верная супруга до конца была при нем, ободряя его и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана последовала за ним в Царствие Небесное.

С Натальи (Наталии) Овсяницы на Руси начинали косить овес. Первый сноп овса по обыкновению несли с песнями в избу и ставили в красный угол – под образа. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами.

Приметы на Наталью Овсяницу 8 сентября:

Если много опят в лесу в этот день, то "бабьего лета" не будет.

Гром гремит – к теплой осени.

Листья с дуба и березы еще не опали – зима будет морозной.

О предстоящих холодах говорит ясное небо.

Что нельзя делать 8 сентября:

Избегайте незапланированных трат. Спонтанные покупки, совершенные в этот вторник, спровоцируют череду финансовых неудач.

В то же время ни в коем случае нельзя упускать выгодную возможность. Фортуна может обидеться на того, кто побоится рискнуть, и отвернется на неопределенный срок.

Малейшая ссора, затеянная 8 сентября, приведет к неминуемой беде.

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