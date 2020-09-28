Что нельзя делать на Михаила и Людмилы: приметы и праздники 29 сентября

29 сентября 2020 года в Украине и мире отмечают ряд праздников и памятных дат. Так, христиане западного обряда чтят память святого Михаила, православные христиане празднуют День Людмилы и Ефимии. Также в мире отмечается Всемирный день сердца.

Народные поверья расскажут, какой будет погода в ближайшее время. В этот день существуют определенные запреты. О том, что нельзя делать 29 сентября и подробнее о праздниках – читайте в материале OBOZREVATEL.

День святого Михаила

Праздник святого Михаила (Feast of the Archangel Michael), отмечаемый в католической традиции 29 сентября, в средние века считался обязательным, но, начиная с 18 века, постепенно утратил свое торжественное значение. Почитание Архангела Михаила издревле было связано с верой в торжество добра над злом.

В иконографии Михаил часто изображался как воин-защитник, покровитель народа Божьего в его борьбе за свободу. В Ирландии в средние века авторитет архангела Михаила не уступал авторитету Богоматери.

Всемирный день сердца

Впервые был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО и другие организации. Цель – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний, инициировать профилактические меры в отношении ишемической болезни и мозгового инсульта во всех группах населения.

День Людмилы и Ефимии

29 сентября христиане вспоминают Людмилу, чешскую княгиню, она стала женой князя Боривоя. После знакомства венценосной четы с основателем славянской письменности Мефодием, супруги приняли христианство. После смерти мужа, Людмила была убита по приказу невестки-язычницы. После погребения у ее могилы стали происходить чудеса. И в 1143 году Людмила была причислена к лику святых.

Также 29 сентября отмечается день Ефимии. В это время начинали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления одеял и валенок. В селах проводили капустные вечеринки – люди собирались вместе и делали на зиму различные заготовки из капусты. Ее солили с яблоками, брусникой, морковью и клюквой, при этом пели песни и шутили.

Приметы 29 сентября

Звезды к утру мерцают – к плохой погоде.

Теплая и сухая погода – к поздней и мягкой зиме.

Гром – зима будет без снега.

Луна в кругу – к сухому лету.

Крот или мышь делают запасы – к суровой зиме.

Гуси и скворцы не отлетают – осень будет затяжной.

Галки собираются стаями и кричат – к ясной погоде.

Пауки во время дождя паутину плетут – скоро будет сухо.

Что нельзя желать 29 сентября

В этот день запрещено ловить рыбу.

Не стоит переезжать в новое жилье.

Категорически нельзя завидовать, злиться, ругаться.

Нельзя делать тяжелую работу.

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