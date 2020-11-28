Что нельзя делать на Матвеев день: приметы, праздники 29 ноября и именинники

29 ноября 2020 года в мире отмечают Международный день солидарности с палестинским народом. Также Православная Церковь чтит память апостола Матфея. В народе этот праздник получил название Матвеев день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 29 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

29 ноября именины празднуют: Василий, Виктор, Николай, Михаил, Матвей, Макарий, Ян, Сергей, Анания, Иоанн.

В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с палестинским народом. В этот день в 1947 году Ассамблея приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.

Святой Левий Матфей был одним из особо приближенных учеников Христа. До встречи с Господом Матфей был мытарем, он собирал пошлины, налоги и подати. Затем он принял христианство и стал повсюду следовать за Христом.

Через 8 лет после казни Иисуса Матфей написал Евангелие. Затем он отправился в странствия, проповедуя Слово Божие. Смерть апостола Матфея была мучительной – его казнили огнем в крепости Апасарос в Римской империи.

В Матвеев день в народе принято ходить в гости. Люди в честь праздника устраивают застолья с душевными беседами. В это время, как известно, идет Рождественский пост, поэтому подавать на стол можно только дозволенную пищу.

Дует сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

На Матвея пошел снег – скоро будут метели.

Холодный день – зима будет морозной.

Теплая и дождливая погода – зима будет теплой.

29 ноября нельзя покупать новые вещи. Особенно это касается одежды. В народе считается, что покупки, сделанные в этот день, будут неудачными.

Также нельзя пересчитывать мелкие деньги. Это может навлечь финансовые проблемы на целый год.

Запрещается в этот день ревновать и сквернословить.

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