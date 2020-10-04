Что нельзя делать на Иона и Фока: приметы и праздники 5 октября

5 октября 2020 года отмечают Всемирный день учителя. Также православная церковь почитает память пророка Иона и мученика Фока. В народе праздник называют день Иона и Фока, или же Листопадная.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Всемирный день учителя

Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Исторической предпосылкой для учреждения события стала Специальная межправительственная конференция о статусе учителей 5 октября 1966 года в Париже. В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах отмечается и в другие дни.

День Иона и Фока

Православные 5 октября почитают память святого пророка Ионы и священномученика, епископа Фоки Синопского. Фока родился в городе Синопе, в зрелые годы он стал епископом и обратил в свою веру многих язычников. Во время гонений на христиан при императоре Траяне правитель города принуждал Фоку отречься от веры, но тот не послушался, несмотря на все мучения.

Иона по легенде получил от Бога веление идти в Ниневию, чтобы предсказать городу гибель за его нечестие, но он ослушался и отправился в Испанию. Корабль, на котором он плыл, попал в бурю. В море пророка проглотил кит, в чреве которого Иона пробыл три дня. После этого его выбросило на берег. Там пророк снова получил наставление отправиться в Ниневию и проповедовать.

В народе праздник называют день Иона и Фока или же Листопадная. Он знаменует начало настоящей осени. Наши предки по березовым листьям предсказывали погоду: если листья полностью опадали с дерева, снег ожидали поздно.

Приметы на 5 октября

Если лист с березы не опал – к позднему снегу.

Клен и черемуха оголились – к скорой зиме.

Какая погода на Иона, таким будет весь октябрь.

Солнце оранжевое – к сильным ветрам.

Вечером теплее, чем днем – к буре.

Что нельзя делать 5 октября

В этот день строго запрещено есть рыбу. Считалось, что это навлечет проклятие.

Также рекомендуется обходить стороной осину.

Кроме того, 5 октября не стоит заниматься строительством.

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