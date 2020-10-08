Что нельзя делать на Иоанна Богослова: приметы и праздники 9 октября

В пятницу, 9 октября, православные христиане отмечают День преставления апостола Иоанна Богослова, который был особенно любим Спасителем за жертвенность и духовную чистоту. В народе праздник известен как Богослов, Иван-путник, Шептун покровный. Также отмечается Всемирный день почты и Всемирный день яйца.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 9 октября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

День преставления апостола Иоанна Богослова

Один из Двенадцати апостолов, автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трех посланий Нового Завета. По преданию, Иоанн был младшим братом апостола Иакова и вместе с ним был призван Иисусом Христом в число своих учеников. Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери – Деве Марии. Прозвище Богослов Иоанн получил благодаря тому, что в своем Евангелии именовал Иисуса Христа Словом Божьим. Апостол Иоанн Богослов был одним из любимых учеников Иисуса.

В народе праздник Иоанна Богослова называют Иван-путник или Шептун покровный. Иоанн считался покровителем путешественников. Ему молились, отправляясь в дальнюю дорогу. Также святой считается наставником иконного дела. По преданию, он сделал искусного иконописца из простого пастуха гусей.

В народном календаре 9 октября – начало осеннего сезона свадеб. Основные гулянья начинались на Покров, поэтому день Ивана Богослова называли Шептуном покровным.

Всемирный день почты

Праздник проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза. Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году. 9 октября 1874 года в Швейцарии представителями 22 стран был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.

Всемирный день яйца

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца (World Egg Day) – праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. Яйца считаются самым универсальным продуктом питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур. Праздник начали отмечать в 1996 году.

Приметы на 9 октября

Снег пошел – через 40 дней будет настоящая зима.

Солнечный и теплый день – к дождливому июлю.

Много листьев, а первый снег выпал – к холодной зиме.

Если в этот день идет дождь, то еще на протяжении трех недель будет дождливая погода.

Дождь со снегом – в январе будет три сильных оттепели.

Тетерева на верхушках деревьев сидят – к ясной погоде.

Розовый закат – к ветрам.

Сильный листопад – к похолоданию и скорому наступлению зимы.

Если грачи улетели, то скоро снег выпадет.

Что нельзя делать 9 октября на Ионанна Богослова

Сквернословить, ругаться, спорить, злиться, лицемерить, завидовать, ревновать – дурные слова и помыслы, согласно примете, грозят чередой неудач.

Надевать старую или неудобную обувь – суеверие гласит, что жизненный путь будет тяжелым и тернистым.

Начинать новые дела.

Лениться.

Суеверные люди опасаются есть лук и чеснок – чтобы чирьи не появились.

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