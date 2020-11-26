Что нельзя делать на Филиппов день: приметы, праздники 27 ноября и именинники

27 ноября православные христиане чтут память святого апостола Филиппа из Вифсаиды. В народе этот день получил название Филипповка, Куделица или Филиппово заговенье –последний день перед началом Рождественского поста. Во всем мире – Черная пятница.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 27 ноября, читайте в материале OBOZREVATEL.

27 ноября именины празднуют: Александр, Алексей, Василий, Георгий, Дмитрий, Михаил, Петр, Федор.

Филиппов день

Апостол Филипп был самым молодым учеником Иисуса. Он был глубоким знатоком Священного Писания и ветхозаветных пророчеств и ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя он пошел за ним.

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После вознесения Христа Филипп успешно проповедовал в столице Самарии, а затем крестил эфиопского евнуха по пути в Газу. Филипп проповедовал Евангелие в Скифии и Фригии. За свою деятельность проповедника он был распят головой вниз в 80 году во время правления римского императора Домициана в городе Иераполе Фригийском, в Малой Азии.

Филиппово заговенье или Куделица

В Филиппов день по деревням доигрывали последние свадьбы – заканчивали свадебный сезон перед наступлением Рождественского поста.

Обычно Куделица праздновалась широко и щедро: это было Заговенье перед постом. В этот день еще позволяется есть пищу животного происхождения: мясо, яйца, молоко и блюда из них. Однако в 2020 году все же стоит воздержаться от переедания и обильных застолий, так как по православной традиции в пятницу – однодневный пост.

Что нужно сделать перед Рождественским постом. Pixabay

В праздник было принято выносить на двор закуску домовому, чтобы водился скот. Домовых призывали на ужин, величая их и домовыми, и родителями.

Утром люди обязательно шли в церковь, чтобы отдать оставшуюся еду бедным. Так как после Филиппова дня уже нельзя было замуж выходить, то девушки 27 ноября в церкви просили, чтобы в следующем году обязательно найти свою вторую половинку.

Черная пятница 2020

Черная пятница в 2020 году приходится на 27 ноября. К этому дню магазины традиционно делают скидки и распродажи.

Родиной Черной пятницы является США. Этот день приходится на пятницу после Дня благодарения и открывает рождественский сезон распродаж. Обычай установился еще в 19 веке. Сам термин "черная пятница" появился в 1966 году Филадельфии и поначалу обозначал сильные пробки на дорогах после Дня благодарения.

В Украине Черную пятницу отмечают с 2013 года.

Черная пятница 2020 в Украине. Pixabay

Приметы 27 ноября

Иней в этот день обещает хороший урожай овса.

Если дождь идет, то пшеницы в следующем году много будет.

Услышать карканье ворон – к оттепели.

Если солнечно, то урожай хлеба будет плохим.

Если облачно или снег идет – к непогоде в мае.

Что нельзя делать 27 ноября

Стоит отказаться от тяжелой физической работы, а также отложить шитье и вышивку на потом.

Опасно ходить в места, где можно встретить волков. Говорят, что именно с Филипповых дней они становятся злее и могут напасть на человека.

Нельзя выбрасывать остатки еды со стола – пищу выносили во двор для духов, которые охраняют животных. Незамужние девушки же прятали крошки под подушку, чтобы во сне увидеть суженого.

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