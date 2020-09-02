Что нельзя делать на Фаддея Проповедника: приметы и праздники 3 сентября

3 сентября православные христиане чтят память святого Фаддея — апостола от семидесяти (так называли учеников, не входящих в число ближайших к Иисусу Христу). В народе праздник получил название Льняница.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

Фаддей Проповедник или Льняница

В этот день отмечается память святого Фаддея — апостола от семидесяти. Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. Придя однажды в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь Иоанна Предтечи и принял от него крещение в Иордане. Позже, встретив Иисуса, он стал его учеником.

3 сентября отмечают Льняницу или День Фаддея Проповедника Pixabay

На Фаддея было принято убирать лен. А поскольку в этот день отмечалась еще память мученицы Вассы Алонской, то при работе говорили: "Баба Василиса о льнах радеет". Сжав лен, его раскладывали на лугах – ради "улежания", другими словами, чтобы из него вышла лишняя влага, а он стал мягким и гибким.

Приметы на 3 сентября:

Если третий день осени выдался безоблачным и много паутины, то весь сентябрь будет теплым.

Ветер холодный и листва на березах начала желтеть – холода не за горами.

Куры линяют в этот день – к теплой зиме.

Много желудей лежит на земле – будет снежное Рождество.

Приметы на 3 сентября:какой будет погода Pixabay

Что нельзя делать 3 сентября:

Прислушиваться к советам других людей, мнение может быть ошибочным.

Девушкам нельзя заплетать косы, иначе волосы будут сухими и ломкими. Для того, чтобы волосы были прямыми и густыми, их нужно расчесать и распустить.

Нельзя выбрасывать яичную скорлупу, в противном случае можно привлечь несчастья.

Не рекомендуется протирать пыль с предметов, иначе можно привнести в свою жизнь разочарования и беды.

Незамужним девушкам, которые желают в скором времени встретить своего жениха, нужно оставаться дома.

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