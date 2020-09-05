Что нельзя делать на Евтихия Тихого: приметы и праздники 6 сентября

6 сентября 2020 года в Украине отмечают День предпринимателя, а в мире – День борьбы с прокрастинацией. Также православная церковь почитает память священномученика Евтихия. В народе праздник называется День Евтихия, Евтихий Тихий, Ерема.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.

День предпринимателя Украины

Этот праздник учрежден в 1998 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы, учитывая роль предпринимательства в осуществлении экономических реформ, решении социально-экономических проблем страны. День предпринимателя отмечается в Украине ежегодно в первое воскресенье сентября.

День предпринимателя в Украине: когда отмечают. file.liga.net

Всемирный день борьбы с прокрастинацией

6 сентября отмечается Всемирный день борьбы с прокрастинацией. Прокрастинация – это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Всемирный день борьбы с прокрастинацией: что это за праздник. shkolazhizni.ru

День Евтихия Тихого

6 сентября православные чествуют ранне-христианского святого Евтихия, ученика Иоанна Богослова и епископа Себастии. В народе праздник называют День Евтихия, Евтихий Тихий и Ерема.

Наши предки приурочивали этот день сбору семен льна. Также они внимательно следили за погодой, которая должна была быть тихой и безветренной.

Священномученик Евтихий. dpchas.com.ua

Приметы на 6 сентября

Приметы на 6 сентября. lookmytrips.com

Если на Евтихия ветра нет, то, согласно приметам, семя льняное на корню будет.

Дождь предвещает хороший урожай в следующем году и сухую осень.

Синица кричит – скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

Много желудей выросло – зима будет продолжительной и суровой.

Говорят, что по примете 6 сентября нужно успеть убрать урожай, чтобы его не повредили ветры, осадки и холода.

Что нельзя делать 6 сентября

В этот день активизируется нечистая сила, поэтому рекомендуется не уходить далеко от дома.

6 сентября нельзя сплетничать, вести пустые и долгие разговоры.

В день Евтихия Тихого нельзя замешивать тесто, выпекать и жарить

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