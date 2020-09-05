Что нельзя делать на Евтихия Тихого: приметы и праздники 6 сентября

Что отмечают 6 сентября: праздники и приметы. ibf.ua.
6 сентября 2020 года в Украине отмечают День предпринимателя, а в мире – День борьбы с прокрастинацией. Также православная церковь почитает память священномученика Евтихия. В народе праздник называется День Евтихия, Евтихий Тихий, Ерема.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать.
Этот праздник учрежден в 1998 году указом второго президента Украины Леонида Кучмы, учитывая роль предпринимательства в осуществлении экономических реформ, решении социально-экономических проблем страны. День предпринимателя отмечается в Украине ежегодно в первое воскресенье сентября.
День предпринимателя в Украине: когда отмечают. file.liga.net
6 сентября отмечается Всемирный день борьбы с прокрастинацией. Прокрастинация – это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.
Всемирный день борьбы с прокрастинацией: что это за праздник. shkolazhizni.ru
6 сентября православные чествуют ранне-христианского святого Евтихия, ученика Иоанна Богослова и епископа Себастии. В народе праздник называют День Евтихия, Евтихий Тихий и Ерема.
Наши предки приурочивали этот день сбору семен льна. Также они внимательно следили за погодой, которая должна была быть тихой и безветренной.
Священномученик Евтихий. dpchas.com.ua
Приметы на 6 сентября. lookmytrips.com
Если на Евтихия ветра нет, то, согласно приметам, семя льняное на корню будет.
Дождь предвещает хороший урожай в следующем году и сухую осень.
Синица кричит – скоро придет настоящая осень с дождями и холодной погодой.
Много желудей выросло – зима будет продолжительной и суровой.
Говорят, что по примете 6 сентября нужно успеть убрать урожай, чтобы его не повредили ветры, осадки и холода.
В этот день активизируется нечистая сила, поэтому рекомендуется не уходить далеко от дома.
6 сентября нельзя сплетничать, вести пустые и долгие разговоры.
В день Евтихия Тихого нельзя замешивать тесто, выпекать и жарить
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о выходных днях в сентябре 2020: сколько будут отдыхать украинцы.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал