Что нельзя делать на Домны Доброродной: приметы и праздники 16 сентября
В среду, 16 сентября в Украине православные христиане чтут память мученического подвига святой Домны (Домники) Никомидийской. В народе праздник называется Домны Доброродной.
По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.
Домны Доброродной: история и традиция праздника
В этот день отмечается память святой Домны (Домники) Никомидийской. Она жила в царствование императора Максимилиана, была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.
На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь – особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали на колья вокруг огорода, под крыши хлевов или на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев. Говорили, что если недобрый человек посмотрит на лапти, удивится их несчетному числу и начнет пересчитывать, то уже ничего не сможет сглазить.
К вечеру всю рухлядь, кроме лаптей, выбрасывали, а то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. На Руси верили, что это принесет семье благополучие на целый год вперед. Мешки, в которые собирали на полях картошку, промывали в реке и вывешивали сушиться.
Приметы на 16 сентября:
Гром гремит – к долгой и теплой осени.
Теплый день – к поздней весне.
Красный закат – к холодам или заморозкам.
Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.
Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.
Дождь после обеда – к затяжному ненастью.
Большие муравейники – к суровой зиме.
На елях шишек много – зима будет теплой.
Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.
Что нельзя делать 16 сентября:
В этот день категорически нельзя сквернословить, завидовать, лицемерить. Это может повлечь за собой неудачи, неприятности на любовном фронте.
Также нельзя выбрасывать старые вещи: существует поверье, что они охраняют жилище и его обитателей.
Запрещается переедать, особенно нежелательно есть пищу животного происхождения.
День не подходит для сватовства или бракосочетания.
Женщине нельзя гулять в этот день одной, особенно после захода солнца. Это может навлечь серьезные неприятности.
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