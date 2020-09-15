Что нельзя делать на Домны Доброродной: приметы и праздники 16 сентября

В среду, 16 сентября в Украине православные христиане чтут память мученического подвига святой Домны (Домники) Никомидийской. В народе праздник называется Домны Доброродной.

По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Домны Доброродной: история и традиция праздника

В этот день отмечается память святой Домны (Домники) Никомидийской. Она жила в царствование императора Максимилиана, была языческой жрицей, но приняла христианскую веру. Когда по приказу правителя начались гонения на христиан, Домна пострадала за свои убеждения и с тех пор стала почитаться как мученица.

Домна Доброродная: история праздника. Медиакратия

На Руси был обычай в этот день собирать вокруг дома всяческую рухлядь – особенно старые, изношенные лапти. Их в большом количестве вешали на колья вокруг огорода, под крыши хлевов или на столбы у ворот. Считалось, что это защитит от сглаза и дом, и двор, и скотину, и урожай, и самих хозяев. Говорили, что если недобрый человек посмотрит на лапти, удивится их несчетному числу и начнет пересчитывать, то уже ничего не сможет сглазить.

К вечеру всю рухлядь, кроме лаптей, выбрасывали, а то, что можно было сжечь, сжигали вместе с картофельной ботвой. На Руси верили, что это принесет семье благополучие на целый год вперед. Мешки, в которые собирали на полях картошку, промывали в реке и вывешивали сушиться.

Приметы на 16 сентября: какой будет погода Рixabay

Приметы на 16 сентября:

Гром гремит – к долгой и теплой осени.

Теплый день – к поздней весне.

Красный закат – к холодам или заморозкам.

Если день туманным выдался, то полевые работы пройдут спокойно и легко.

Туман в полнолуние или новолуние – к ясной погоде.

Дождь после обеда – к затяжному ненастью.

Большие муравейники – к суровой зиме.

На елях шишек много – зима будет теплой.

Мало ягод и грибов – следующий год будет неурожайным.

Что нельзя делать 16 сентября:

В этот день категорически нельзя сквернословить, завидовать, лицемерить. Это может повлечь за собой неудачи, неприятности на любовном фронте.

Также нельзя выбрасывать старые вещи: существует поверье, что они охраняют жилище и его обитателей.

Запрещается переедать, особенно нежелательно есть пищу животного происхождения.

День не подходит для сватовства или бракосочетания.

Женщине нельзя гулять в этот день одной, особенно после захода солнца. Это может навлечь серьезные неприятности.

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