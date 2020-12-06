Что нельзя делать на День святой Екатерины: рекомендации от экспертов

7 декабря отмечается День Святой Екатерины. Как православные, так и католики считают великомученицу настоящей покровительницей наук и образования, а некоторые даже верят что Святая Екатерина помогает найти свою вторую половинку.

В этот день принято не только идти в церковь и ставить свечку перед иконой святой, но и ворожить на суженного. Поэтому в День Екатерины открывается период гаданий, поскольку ранее на этот праздник собирались девушки и устраивали посиделки. Однако стоит быть осторожной, ведь на День Екатерины есть ряд запретов, которые нельзя делать в праздник.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL астролог Янина Массини и священник Александр Дедюхин рассказали, что категорически запрещено делать на День Святой Екатерины.

Так, например, астролог Янина Массини дала советы, что не рекомендуется делать на День святой Екатерины:

Не нужно гадать на таро в период христианских праздников, поскольку вы вряд ли получите точный прогноз. При этом, таролог потратит очень много энергии;

Не рекомендуется без определенных знаний гадать с зеркалом;

Не стоит гадать с вызовом каких-то сущностей и духов, поскольку неизвестно, кого именно можно "пригласить";

Нельзя обращаться за бесплатным гаданием, поскольку вместо денег из-за этого можно отдать здоровье или что-либо ценное для себя.

Гадание со свечами. Shutterstock

А вот священник Александр Дедюхин вовсе призывает отказаться от гаданий, аргументируя это тем, чтоколдовство и гадания, как и всякий грех, "ведет к болезням, неврозам и смерти", с этим лучше не играть.

"Даже если на первый взгляд может показаться, что ничего плохого нет в том, когда девушка гадает на суженого, все же эти знания приходят от бесов и, как правило, происходит так, что все это колдовство в жизни не помогает, а наоборот – разрушает", – отмечал священник.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, как гадание на святки может повлиять на исполнение желаний.