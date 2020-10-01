Что нельзя делать на Арины Шиповницы: приметы и праздники 1 октября

1 октября в Украине отмечается День ветерана, в мире празднуют Международный день музыки. Православные христиане чтят память мученицы Ирины, а в народе это праздник получил название Арины Шиповницы.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие народные приметы актуальны в этот день и что нельзя делать. Подробнее о каждой дате – читайте в материале.

День ветерана в Украине

День ветерана в Украине отмечается в соответствии с указом президента Украины Леонида Кучмы от 24 сентября 2004 года. Праздник отмечается в один день с Международным днем пожилых людей. Этот день призван напомнить всем о человеческом долге быть заботливыми и милосердными к почтенной части общества, а также должен стать поводом для размышления о дальнейшей судьбе человечества и взаимосвязи поколений.

День ветерана и пожилых людей: что это за праздник. Pixabay

Международный день музыки

День музыки отмечается ежегодно 1 октября, начиная с 1975 года. Праздник был учрежден по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО двумя годами ранее на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки стал композитор Дмитрий Шостакович.

Международный день музыки отмечают 1 октября. Pixabay

День Ирины или Арины Шиповница

Святая мученица Ирина (Арина) жила в Египте в 3 веке. Она была казнена во времена правления императора Аврелиана. В этот день все женщины по имени Ирина или Арина отмечают свои именины.

В народе праздник получил название Арины Шиповцницы, так как на Руси в этот день было принято собирать и сушить шиповник. Считалось, что полезны только те ягоды, которые собраны после Арины.

Арины Шиповницы: традиции праздника. Pixabay

Плоды шиповника использовали и в кулинарных, и в лечебных целях. Например, из него готовили витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Из ягод варили варенье, кисель, делали желе, мармелад, повидло. Популярен был чай из плодов рябины и шиповника.

Приметы 1 октября

Листья на березе не опали – к позднему снегу.

Журавли летят на юг – на Покров будет мороз.

Если бурьяны очень высокие – к снежной зиме.

Какая погода в этот день, такой она будет и 1 апреля.

Трещит домашняя мебель – к дождю.

Восточный ветер подул – сухая погода продержится еще несколько дней.

Что нельзя делать 1 октября

В этот день не рекомендуется покидать свой дом. Наши предки считали, что поднимаются сильные ветра, которые способны занести в дом беды и несчастья.

1 октября категорически запрещено ссориться и выяснять отношения с близкими людьми, сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей.

Не следует хвалиться перед окружающими своими успехами и достижениями, а также просить у высших сил больше, чем вам необходимо.

Не стоит ходить в гости и принимать гостей у себя. День для этого крайне неблагоприятный, есть риск серьезно поссориться.

Нельзя стричь волосы. По народному поверью, этим можно укоротить свою судьбу.

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