Что нельзя делать на Анны Скирдницы: приметы и праздники 10 сентября

10 сентября православные христиане чтят память святых праведников Анны и Саввы. В народе праздник называется Анны Скирдницы или Анны и Саввы Скирдников. Также отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств.

По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Всемирный день предотвращения самоубийств

Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.

Всемирный день предотвращения самоубийств: что это за праздник. Pixabay

Анны Скирдницы (Анны и Саввы Скирдников)

10 сентября православная церковь чтит память святой праведницы Анны, а также святого Саввы. В народе праздник называли День Анны Скирдницы или Анны и Саввы Скирдников.

В этот день крестьяне укладывали снопы в скирды, что означало конец уборки урожая. Святых Анну и Савву звали на помощь. Крестьяне говорили: "Анна скирды осмотрела, приняла, теперь можно и к торгам и ярмаркам готовиться".

На Анну Скирдницу опасались наступления сентябрьского ненастья. Поэтому люди как можно быстрее вывозили снопы с полей, складывали в склады, "славили" урожай. С этого дня начинались ярмарки.

10 сентября отмечается Анны Скирдницы и Саввы. Pixabay

Приметы 10 сентября

Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу – поздней.

Если погода сухая, то холода нескоро наступят.

Если журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели, то зима будет поздней и теплой.

Дождь с грозой – к теплой осени.

Много орехов и желудей – к хорошему урожаю озимых.

Листья на березе пожелтели – в лесу много опят будет.

Что нельзя делать 10 сентября

В этот день к родителям невесты ходить нельзя, иначе беду накличешь.

Считается, что в этот день нельзя долго гулять, особенно в лесу, существует большая вероятность заблудиться.

10 сентября женщинам категорически запрещено работать.

Нельзя сквернословить, в противном случае плохие слова привлекут в жизнь проблемы, неудачи и болезни.

Запрещено таить обиду и накапливать отрицательную энергию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в сентябре 2020 года: церковный календарь.