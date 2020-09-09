Что нельзя делать на Анны Скирдницы: приметы и праздники 10 сентября

Что отмечают 10 сентября: праздники и приметы. Pixabay
10 сентября православные христиане чтят память святых праведников Анны и Саввы. В народе праздник называется Анны Скирдницы или Анны и Саввы Скирдников. Также отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств.
По народному календарю в этот день существуют также определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), при поддержке Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (International Association for Suicide Prevention), проводит Всемирный день предотвращения самоубийств (World Suicide Prevention Day) с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.
Всемирный день предотвращения самоубийств: что это за праздник. Pixabay
10 сентября православная церковь чтит память святой праведницы Анны, а также святого Саввы. В народе праздник называли День Анны Скирдницы или Анны и Саввы Скирдников.
В этот день крестьяне укладывали снопы в скирды, что означало конец уборки урожая. Святых Анну и Савву звали на помощь. Крестьяне говорили: "Анна скирды осмотрела, приняла, теперь можно и к торгам и ярмаркам готовиться".
На Анну Скирдницу опасались наступления сентябрьского ненастья. Поэтому люди как можно быстрее вывозили снопы с полей, складывали в склады, "славили" урожай. С этого дня начинались ярмарки.
10 сентября отмечается Анны Скирдницы и Саввы. Pixabay
Если березы желтеют с верхушки, то весна будет ранней, а если снизу – поздней.
Если погода сухая, то холода нескоро наступят.
Если журавли и дикие гуси в теплые края еще не улетели, то зима будет поздней и теплой.
Дождь с грозой – к теплой осени.
Много орехов и желудей – к хорошему урожаю озимых.
Листья на березе пожелтели – в лесу много опят будет.
В этот день к родителям невесты ходить нельзя, иначе беду накличешь.
Считается, что в этот день нельзя долго гулять, особенно в лесу, существует большая вероятность заблудиться.
10 сентября женщинам категорически запрещено работать.
Нельзя сквернословить, в противном случае плохие слова привлекут в жизнь проблемы, неудачи и болезни.
Запрещено таить обиду и накапливать отрицательную энергию.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в сентябре 2020 года: церковный календарь.
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