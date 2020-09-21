Что нельзя делать на Акима и Анны: приметы и праздники 22 сентября

22 сентября христиане почитают память святых Иоакима (Акима) и Анны – родителей Богородицы Марии. Также в Украине отмечается День партизанской славы и День машиностроителя.
По народному календарю в этот день существуют определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.
Акима и Анны или День рожениц: что это за праздник
Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему в проведении обряда. Он обосновал отказ тем, что Иоаким еще не дал Израилю потомства.
Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка. В это время и ему, и его жене явился ангел, возвестивший, что об их потомках "будут говорить во всем мире". Спустя девять месяцев Анна родила девочку. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.
День Акима и Анны на Руси называли еще Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии.
День партизанской славы Украины
Праздник был установлен в 2001 году, в честь 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны. 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, которые насчитывали около миллиона людей, наносили ощутимые потери гитлеровским войскам. За мужество и героизм были награждены медалями и орденами 200 тысяч партизан и подпольщиков, 223 из них получили звание Героя Советского Союза.
День машиностроителя в Украине
Ежегодно отмечается в четвертое воскресенье сентября. Дата профессионального праздника установлена 8 сентября 1993 года. В машиностроительном комплексе Украины, который включает более 20 специализированных отраслей, насчитывается свыше 2800 промышленных предприятий и 230 организаций, которые выполняют научные и научно-технические работы. Общее количество работающих — свыше 1 миллиона человек.
Приметы 22 сентября
Много паутины – к морозной зиме.
Снег выпал – к плохому урожаю в следующем году.
Лиственница не осыпалась – зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
Много шелухи на луке – к холодной зиме.
Листья с вишни не опали – к теплой погоде.
Что нельзя делать 22 сентября
Начинать новые дела – они не принесут успеха. Лучше подведите итоги, уделите время здоровью и духовной жизни.
Ругаться, ссориться, кричать, конфликтовать – иначе нарушите баланс добра и зла.
Быть в плохом настроении и допускать грустные мысли – можете отпугнуть от себя благополучие.
Нельзя брать деньги в долг и одалживать их кому-то – рискуете привлечь бедность и финансовые трудности.
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