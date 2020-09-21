Что нельзя делать на Акима и Анны: приметы и праздники 22 сентября

22 сентября христиане почитают память святых Иоакима (Акима) и Анны – родителей Богородицы Марии. Также в Украине отмечается День партизанской славы и День машиностроителя.

По народному календарю в этот день существуют определенные запреты, а приметы расскажут, какой будет погода в ближайшее время. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Акима и Анны или День рожениц: что это за праздник

Согласно преданию, у благочестивой пары из Иерусалима долго не было детей. Однажды Иоаким пришел в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему в проведении обряда. Он обосновал отказ тем, что Иоаким еще не дал Израилю потомства.

Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы о рождении ребенка. В это время и ему, и его жене явился ангел, возвестивший, что об их потомках "будут говорить во всем мире". Спустя девять месяцев Анна родила девочку. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдали дочь Марию в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

День Акима и Анны на Руси называли еще Днем рожениц. Оба святых считаются покровителями рожениц и бездетных женщин. В этот день поздравляли молодых матерей, а также чествовали повивальных бабок. Для этого пекли пироги, варили кашу и звали женщин на пир. А жены, которые еще не смогли завести детей, молились Акиму и Анне о зачатии.

День партизанской славы Украины

Праздник был установлен в 2001 году, в честь 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны. 6200 партизанских отрядов и подпольных групп, которые насчитывали около миллиона людей, наносили ощутимые потери гитлеровским войскам. За мужество и героизм были награждены медалями и орденами 200 тысяч партизан и подпольщиков, 223 из них получили звание Героя Советского Союза.

День машиностроителя в Украине

Ежегодно отмечается в четвертое воскресенье сентября. Дата профессионального праздника установлена 8 сентября 1993 года. В машиностроительном комплексе Украины, который включает более 20 специализированных отраслей, насчитывается свыше 2800 промышленных предприятий и 230 организаций, которые выполняют научные и научно-технические работы. Общее количество работающих — свыше 1 миллиона человек.

Приметы 22 сентября

Много паутины – к морозной зиме.

Снег выпал – к плохому урожаю в следующем году.

Лиственница не осыпалась – зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Много шелухи на луке – к холодной зиме.

Листья с вишни не опали – к теплой погоде.

Что нельзя делать 22 сентября

Начинать новые дела – они не принесут успеха. Лучше подведите итоги, уделите время здоровью и духовной жизни.

Ругаться, ссориться, кричать, конфликтовать – иначе нарушите баланс добра и зла.

Быть в плохом настроении и допускать грустные мысли – можете отпугнуть от себя благополучие.

Нельзя брать деньги в долг и одалживать их кому-то – рискуете привлечь бедность и финансовые трудности.

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