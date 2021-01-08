Что нельзя делать 9 января: праздники, приметы на Степанов день и именинники

9 января православные христиане чествуют память святого первомученика Стефана. В народе праздник получил название Степанов день.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 9 января, – читайте в материале OBOZREVATEL.

9 января именины празднуют: Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Тихон.

Степанов день

9 января православные чествуют святого первомученика Стефана, архидиакона и апостола от семидесяти, который был побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме в 34 году.

Первомученик Стефан lavra.com

В народе праздник получил название Стефанов (Степанов) день и считался днем пастухов. 9 января продолжались святки и веселые гуляния после Рождества Христова. По поверьям, дата также была благоприятной для гадания незамужних девушек на суженого и брак.

Приметы на 9 января

Приметы на 9 января goodfon.ru

Если на деревьях видно иней – ждите обильного урожая хлебных культур.

Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.

Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.

Если вороны гнездятся на снегу – ждите скорого тепла. Если же птицы собираются стайками на верхушках деревьев, то морозы будут продолжаться долго.

Если на улице не видно мелких птиц, скоро начнутся снегопады.

Если ночью месяц красный – утром будет тепло.

Что нельзя делать 9 января

На Степана нельзя заниматься физической работой, ведь этот день является одним из рождественских праздников.

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