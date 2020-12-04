Что нельзя делать 5 декабря: праздники, приметы на Прокопьев день и именинники

5 декабря православная церковь чтит память священномученика Прокопия. В народном календаре – Прокопьев день. Также в мире празднуют Международный день волонтера, в Украине – День работника статистики.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 5 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

5 декабря именины празднуют: Алексей, Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Михаил.

Ежегодно 5 декабря в Украине отмечается День работников статистики – профессиональный праздник, установленный Указом Президента № 1120/2002 от 2 декабря 2002 года, в поддержку инициативы Государственного комитета статистики Украина и учитывая значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства.

Международный день волонтера был основан в 1985 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В Украине же волонтерское движение началось в 90-х годах, а на официальном уровне его признали только 10 декабря 2003 года.

5 декабря христиане западного обряда отмечают память священномученика Прокопия. Будущий святой родился в Иерусалиме, был строг к себе и старался быть благодетельным. Он служил чтецом в церкви Кесарии Палестинской, которая находится на восточном берегу Средиземного моря, и проповедовал христианство. Также он переводил Священное Писание на сирийский язык и исцелял одержимых недугом беснования. Из-за верности христианству, Прокопия поймали и отрубили голову мечом.

На Руси 5 декабря называли "Прокоп", "Прокопьев день", "Прокопий", "Вехостав". К этому времени устанавливался хороший санный путь, а поскольку снега, как правило, к этому дню выпадало много, то крестьяне и горожане начинали укатывать дороги, чтобы по ним можно было свободно пройти и проехать. Обычно на Прокопьев день на обустройство дороги выходили все жители деревни, а для работавших готовили угощение.

Теплая погода на Прокопа сулит длинную и снежную зиму.

Если у костра разгорелась сажа, то будет пасмурно и снега много навалит.

Если волки из леса вышли и подходят близко к человеческому жилищу, то зима будет суровой и затяжной.

Если на улице мороз, а в проруби вода находится выше уровня льда, то грядет оттепель и снег с дождем.

Нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.

Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

Не отправляйтесь в этот день в дальний путь, останьтесь дома.

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