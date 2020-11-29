Что нельзя делать 30 ноября: праздники, приметы на Григория Чудотворца и именинники

30 ноября 2020 года в мире отмечают Международный день защиты информации и Всемирный день домашних животных. Также Православная Церковь чтит память Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. В народе этот праздник именуют Григорий Зимоуказатель.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 30 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

30 ноября именины празднуют: Василий, Николай, Макар, Виктор, Иван, Матвей, Федор, Михаил, Дмитрий, Сергей.

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября Международным днем защиты информации. Его целью является напоминание пользователям о необходимости защиты их компьютеров и всей хранимой в них информации.

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности.

30 ноября православные христиане вспоминают о Григории Чудотворце. Он всегда стремился к поиску настоящего смысла жизни и узнал о нем только после того, как прочитал Евангелие. В древности на Григория проводились многолюдные праздники и гуляния. Взрослые и дети катались на санях и спускались с горки, пытаясь покатиться дальше, чтобы следующий год был удачным.

Хорошая погода 30 ноября – зима будет теплой, и наоборот.

Мрачная погода – солнечных дней зимой будет мало.

Темный лед на реке – к хорошему урожаю.

Если облачная погода продолжается до полудня, а затем небо проясняется, то зима будет солнечной и мягкой.

Не говорите с человеком, который пришел к вам домой через порог.

Не выполняйте в этот день тяжелую работу.

Не свистите в доме.

Не садитесь на стол – к беде.

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