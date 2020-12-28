Что нельзя делать 29 декабря: праздники, приметы на День Аггея и именинники

29 декабря православная церковь чтит память пророка Аггея, по народному календарю – Агей Инесей. В мире отмечают Международный день виолончели.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 29 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

29 декабря именины празднуют: Александр, Аркадий, Владимир, Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

Святой пророк Аггей – десятый из 12 малых пророков, один из последних пророков Ветхого Завета. Он пророчествовал при персидском царе Дарие Гистаспе. По возвращении иудеев из Вавилонского плена он убеждал народ достроить второй Иерусалимский храм и указал на религиозное равнодушие, в котором кроется главная причина всех бед. Все послушались гласа Господа, "пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего".

После смерти святой Аггей с честью был погребен близ священнических гробов, поскольку происходил из священнического рода.

На Руси на Агея (Аггея) Инесея внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветви деревьев и постройки, это предвещало теплые Святки. Если же утром был сильный мороз, то он мог продержаться до самого Крещения.

Крестьяне смотрели также, как лежит снег у заборов. Если сугробы приваливались вплотную к ограде, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

Международный день виолончели или День виолончелиста – неофициальный праздник музыкантов-виолончелистов и любителей музыки, который отмечается ежегодно 29 декабря.

Датой для этого музыкального праздника выбран день рождения выдающегося каталонского виолончелиста, дирижера, композитора и музыкально-общественного деятеля Пабло Казальса.

Если в этот день много инея, значит на Рождество будет теплая погода;

Установилась холодная погода – вся зима будет морозной;

Какая погода будет 29 декабря, такая же будет и в апреле;

Если сегодня мороз все стекла узорами исписал, то три недели еще продержатся суровые холода.

Строго запрещено лениться. В этот день нужно встать пораньше и сразу взяться за дела, тогда будущий год будет удачным.

29 декабря не рекомендуется устраивать застолья.

Не стоит в этот день разговаривать с близкими через порог, иначе очень скоро можно крупно поссориться с ними.

Лучше не передавать деньги из рук в руки. Считается, что они могут стать проводником негативной энергии.

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