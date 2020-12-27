Что нельзя делать 28 декабря: праздники, приметы на День Трифона и именинники

28 декабря в мире отмечают Международный день кино. Также Православная Церковь почитает память святого Трифона Печенгского. В народе праздник получил название День Трифона.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 28 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

28 декабря именины празднуют: Павел, Александр, Василий, Илларион, Степан, Сусанна и Трифон.

Международный день кино

28 декабря 1895 года в парижском кафе на бульваре Капуцинов братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота". Это была первая лента в истории кинематографа, за просмотр которой зрители платили деньги. Именно эта дата и стала днем празднования.

Международный день кино: когда отмечают inshorts.com

День Трифона

28 декабря православные христиане почитают память Трифона Печенгского, в народе этот праздник еще называют День Трифон. Как гласит предание, Трифон на протяжении всей своей жизни был праведным монахом, поэтому после смерти получил статус святого. Он вел аскетическое существование, также является основателем Печенгского монастыря.

Cвятой Трифон rbc.ua

Наши предки верили, что 28 декабря день становится длиннее, поскольку на землю поступают солнечные лучи, и очень важно было помочь им справиться с зимней стужей.

Приметы на 28 декабря

Приметы на 28 декабря pinterest.com

Если кошка очень просится в дом – к сильному морозу.

Если утром дует северный ветер – будет холодно.

Заметили на деревьях иней – будет хороший урожай овса.

Какая погода на Трифонов день, такой погоды ждать в марте.

Красная заря – ударят морозы.

Если на полях снег лежит гладко – жди неурожая.

Синицы собрались стаями и сильно чирикают – будет холодно.

Что нельзя делать 28 декабря

Нельзя жаловаться на погоду – здоровье будет слабым.

В этот день нельзя ходить в лес.

Нельзя тяжело трудиться.

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