Что нельзя делать 26 декабря: праздники, приметы на День Евстрата и именинники

26 декабря православные христиане чествуют память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. В народе праздник получил название День Евстрата.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 26 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

26 декабря именины празднуют: Аркадий, Арсений, Евгений, Евгения, Анастасия.

В Православной Церкве 26 декабря почитается память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые пострадали за веру во Христа примерно в IV века в Севастии. Первым мучения принял Авксентий, пресвитер Аравийской церкви, который был заключен язычниками в темницу.

Военачальник Евстратий, увидев, с какой выдержкой и стойкостью арестованный переносит страдания, также объявил себя христианином и был подвергнут аналогичным мучениям. Впоследствии Евстратий и Авксентий были казнены. Далее о вере во Христа заявили также молодой воин Орест и простолюдин Мардарий, после чего были приговорены к смерти.

В народе праздник известен под названием День Евстрата. В эту дату наши предки гадали о погоде на целый год, соблюдали ряд правил для зашиты от зла и неудач. Также бытовали поверья о возможности исцелить любые болезни, даже самые сложные.

Кроме того, День Евстрата еще называли Ведьмиными посиделками из-за того, что после зимнего солнцестояния нечистая сила якобы начинает охоту на небесное светило, чтобы удержать тьму подольше.

Иней на деревьях – к метели.

В доме "плачут" окна – к потеплению.

Яркие звезды 26 декабря – будут морозы.

Не начинайте никаких новых дел.

Не отдавайте никому 26 декабря свою одежду, ведь можно отдать счастье в чужие руки.

В этот день нельзя ругаться.

Не проходите мимо людей, которые просят милостыню. Думайте в этот день о людях, у которых трудное положение.

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