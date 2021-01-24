Что нельзя делать 25 января: праздники, приметы на Татьянин день и именинники

25 января отмечают День памяти святой мученицы Татианы, в народе же этот день известен как Бабий кут. Именины празднуют Илья, Петр, Татьяна, Макар.

Существуют определенные запреты, а народные приметы предсказывают, какую погоду ждать в ближайшие дни. О том, что нельзя делать 25 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти святой мученицы Татианы

Святая Татиана отказалась выйти замуж и решила посвятить себя служению церкви. Все свои силы отдавала исполнению церковных обязанностей, пока не пострадала во время гонения на христиан при малолетнем императоре Александре Севере. Ее принуждали принести жертву языческим идолам, но она отказалась. Тогда язычники предали Татиану жестоким мукам. Во время пыток она молилась, чтобы Бог просветил ее мучителей. И Господь услышал молитву праведницы.

Святая Тетиана посвятила себя служению церкви. РБК-Украина

Испуганные гонители казнили мученицу мечом вместе ее отцом, который научил ее вере Христовой.

Бабий кут

Народный праздник 25 января в древности называли Бабий кут. Именно так назывался бабий угол – место у печи, где хозяйка проводила основную часть своей жизни. Ласково это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день "большуха" (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце, а после делила на кусочки между всеми членами семьи.

По давней традиции, в этот день нужно было не только испечь хлеб, сходить за водой, но и выбить ковры. В народе говорили: "Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет".

Народные приметы 25 января

В этот день принято печь хлеб и пряники в форме солнца – это делает весну ближе, а солнце за окном – теплее и ярче.

Если в Татьянин день хлеб хорошо поднимался, то у хозяев будет успешный и счастливый год.

Когда каравай поднимался холмиком по центру, это предвещало хозяйке удачу, а вот если выпечка получалась гладкой, то это сулило спокойный год.

Если в этот день выпекаемый хлеб потрескался, то это означало в будущем серьезные испытания.

Метель и сильный ветер 25 января предвещал неурожайный год и засуху летом.

Если с утра на Татьяны идет снег, то лето будет дождливое, а если вышло солнце – то весна будет ранней.

Метель и сильный ветер 25 января предвещал неурожайный год и засуху летом. pexels.com

Что нельзя делать 25 января

В Татьянин день нельзя ссориться и ругаться с близкими людьми. Стоит постараться провести день в спокойствии и хорошем настроении.

25 января нельзя отказывать в прошениях и просьбах. Наши предки считали, что если отказать, к примеру, нищему, и не поделиться с ним едой, то можно самому попасть в беду.

В этот день запрещено заниматься уборкой и другими домашними делами.

Также лучше перенести занятия спортом и ремеслом на другой день

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