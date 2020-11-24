Что нельзя делать 25 ноября: праздники, приметы на Ивана Милостивого и именинники

25 ноября православные христиане чтят память патриарха Иоанна Милостивого. В народе праздник называют Иван Милостивый или Иван Снежный. Также в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 25 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

25 ноября именины празднуют: Александр, Борис, Владимир, Дмитрий, Константин, Николай, Федор.

Международный день борьбы против насилия в отношении женщин

Международный день борьбы с насилием по отношению к женщинам. Pixabay

Этот день отмечается с 1981 года. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября официальным Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. ООН предложила правительствам, международным организациям и неправительственным организациям проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к этой проблеме.

Иван Милостивый или Иван Снежный

25 ноября православные христиане почитают патриарха Иоанна Милостивого, жившего в Александрии в 6-7 веках. Потеряв жену и детей, он начал вести аскетическую жизнь и заботиться о бедных. Народ избрал Иоанна на патриарший престол, после чего он раздал всем нищим в Александрии свое имущество.

Святой Иоанн Милостивый. Азбука веры

Всю последующую жизнь он занимался благими делами: предоставлял у себя в доме приют бедным людям, выкупал пленных. За это Иоанна прозвали Милостивым. На Руси в это время заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключались уже только с окончанием зимы — на Масленицу либо на Красную горку.

Также в народе праздник называли Иван Снежный. Считалось, если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительную и холодную зиму.

Приметы на 25 ноября

Снег выпал – пролежит до весны.

Какая погода 25 ноября, таким и декабрь будет.

Изморозь утром – вечером будет мороз.

Облака против ветра плывут – к снегу.

Облака низко плывут – к похолоданию.

Что нельзя делать на Ивана Милостивого: приметы. Pixabay

Что нельзя делать 25 ноября на Ивана Милостивого

Не принимайте никаких важных решений. Считается, что даже самые благие намерения могут вылиться в нечто неприятное.

Не рекомендуется отказываться от комплиментов или отвергать предложение руки и сердца 25 ноября. В противном случае несколько месяцев, вплоть до Масленицы, придется провести в одиночестве.

Не стоит увольняться, увольнять и нанимать сотрудников. Впоследствии окажется, что все эти шаги были ошибочными.

Риск в этот день не под запретом, но важно продумать все до мелочей. Необдуманных поступков эта среда не простит.

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