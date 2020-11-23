Что нельзя делать 24 ноября: праздники, приметы на Федора Мороза и именинники

Во вторник, 24 ноября православные христиане почитают память преподобного монаха-аскета, исповедника Феодора Студита. По народному календарю – Федор Студит или Федор Мороз. В мире также отмечают День друзей.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 24 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

24 ноября именины празднуют: Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей, Федор.

День друзей

Во вторник, 24 ноября, отмечается День завоевания друзей и оказания влияния на людей, или, сокращенно, День друзей.

День друзей 2020: история праздника. Pixabay

Это праздник предложили отмечать в США в день рождения психолога и писателя Дейла Карнеги, автора популярной книги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей". Впервые опубликованная в 1936 году эта книга сразу же стала бестселлером и продолжает хорошо продаваться и в наши дни.

День памяти Феодора Студита

Феодор по прозвищу Студит родился в Константинополе в 758 году. В 32 года вместе с супругой Анной решил посвятить себя христианству. Посвященный в пресвитера, Феодор против своей воли был избран игуменом. Тем временем, царь Константин насильно заставил свою жену Марию принять пострижение в монастырь, а сам женился на своей родственнице. Пример беззакония не остался без подражателей. Преподобный выступил обличителем неправды царя. За это подвергся жестоким пыткам и был изгнан на семь лет. В конечном итоге Феодор удалился в уединенное место, где прожил с несколькими учениками до смерти в условиях аскетизма.

Феодор Студит. Азбука веры

Федор Студит или Федор Мороз

В народном календаре день Феодора Студита называли Федором Морозом. Считалось, что в это время приходили заморозки. На Федора советовали оставаться дома – поближе к печке и горячему борщу. Хозяйки готовили сытные блюда, собирая всю семью за столом.

Федор Мороз: что нельзя делать и приметы. Pixabay

По Федору судили о будущем урожае ягод и грибов. Если на небе было много звезд — к лету можно было запасать корзины и туеса. Чтобы примета сбылась, в этот день обязательно заваривали чай с сушеными ягодами — малиной, земляникой, черникой.

Приметы на Федора 24 ноября

С утра иней на траве и деревьях – к морозу.

Дует ветер – к метели и похолоданию.

Выпало много снега – к теплой зиме.

Громко чирикают воробьи – к оттепели.

Что нельзя делать 24 ноября

Запрещено оставлять в доме беспорядок, немытую посуду и полы. Предки считали, что грязь может привлечь несчастья в дом.

Нельзя халатно обращаться с огнем – это может привлечь в дом нечистую силу, а вместе с ней и различные беды.

Не стоит 24 ноября много разговаривать, а тем более сквернословить и конфликтовать. Этот день лучше провести в молчании, чтобы избежать проблем в будущем.

Нельзя лениться, лучше начать трудиться с самого утра. Того, кто будет лоботрясничать, ждут финансовые неудачи и крупные потери.

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