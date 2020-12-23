Что нельзя делать 24 декабря: праздники, приметы на Никонов день и именинники

24 декабря христиане западного обряда отмечают Сочельник – день перед Рождеством. По народному календарю – Никонов день. Также в Украине празднуют День работников архивных учреждений.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 24 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

24 декабря именины празднуют: Адам, Александр, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр.

Сочельник – день накануне Рождества Христова и приготовления к этому великому празднику. Католическая церковь отмечает праздник 24 декабря. В церквях служится месса навечерия Рождества. Она начинается затемно, как правило, в полночь, но по пастырским соображениям разрешено начинать богослужение на несколько часов раньше.

Сочельник является самым строгим днем Рождественского поста у католиков, который называется Адвент. До появления первой звезды не принято ничего есть, а к ужину вся семья собирается за праздничным столом.

Ужин в Сочельник у католиков, как и у православных, должен быть постным и состоять из двенадцати блюд. При этом порядок их употребления достаточно строгий: первая – кутья, затем овсяный кисель, вода с медом, блюдо из рыбы, клюквенный кисель и далее – семь видов сладкой выпечки (по числу семи святых таинств).

24 декабря православная церковь чтит память преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Никон родился в 11 веке в богатой и знатной семье. В 1096 году половецкие войска напали на киевские земли, и Никон попал в плен вместе с преподобным Евстратием и другими монахами монастыря. Преподобный провел в неволе три года, терпеливо сносил голод и мучения. В плену Никону подрезали жилы, чтобы тот не сбежал, но однажды пленный просто исчез на глазах своей стражи.

Когда киевляне заключили мир с половцами, бывший хозяин Никона пришел в Печерский монастырь и с удивлением узнал в одном из монахов своего пленника. Пораженный этой встречей, половец принял крещение и служил своему бывшему узнику до самой его смерти.

На Руси в этот день люди молились святому, просили отогнать нечистую силу, которая кружила по земле метелями. Кроме того, люди верили, что святой Никон может даровать успокоение любой душе. Также было принято зажигать лампады и призывать солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистую силу.

Ежегодно 24 декабря в Украине отмечается День работников архивных учреждений. Этот профессиональный праздник был установлен Указом президента страны №1200/98 от 30 октября 1998 года.

Если вечером вороны мечутся с места на место и никак ночлег себе не отыщут, то жди метели.

Несколько белок в одно дупло залезли – будут морозы.

Горшки через край кипят – будет облачно.

Вечером нельзя ничего делать по дому.

Запрещается охотиться или рыбачить.

Запрещено гадать и ворожить.

Нельзя садиться за праздничный стол старой или нестираной одежде.

На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.

Нельзя употреблять спиртное.

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