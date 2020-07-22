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Что нельзя делать 23 июля: праздники, приметы и запреты на этот день

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Праздники
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23 июля по народному календарю отмечается день Антония Громоносца

23 июля по народному календарю отмечается день Антония Громоносца. Рixabay

23 июля 2020 года православные верующие чтут память основателя Киево-Печерской Лавры, преподобного Антония Печерского. В народе этот праздник получил название Антония Громоносца.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 23 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Антоний Громоносец

Родился святой Антоний в 983 году не далеко от Чернигова, в городе Любече. О ранних годах жизни преподобного Антония осталось мало достоверной информации, а сохранившиеся сведения противоречивы. По некоторым данным, его мирское имя было Антипа, однако об этом сообщается только в одном списке "Повести временных лет".

Святой Антоний Печерский

Святой Антоний Печерский Православие.Ru

Согласно преданию, в одном из афонских монастырей он принял монашеский постриг с именем Антоний и проходил монашеское послушание как отшельник.

Иноческая жизнь Антония была полна трудов и молитв. Часто иноки просили у Антония духовного совета и помощи.

По преданию, игумен афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на русской земле. Еще при жизни преподобный Антоний прославился тем, что по его молитвам происходили чудеса и исцеления.

Народное название этой даты – Антоний Громоносец. На Руси в Антониев день особое значение придавали грому. Если именины святителя приходились на среду или пятницу, и в этот день раздавались грозовые раскаты, то это обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким, то ждали тихого дождя, а если гулким, то готовились к ливню.

Приметы на 23 июля:

  • Июль на зиму делает, а зима съедает.

  • Солнце пригреет – все дозреет.

  • Что летом родится, то зимой не вредит.

  • Высокая и крутая радуга на ветер.

  • Если по небу плывут белые или кругленькие облака, то дождя не будет.

  • Пауков почти не видно – на переменчивую погоду.

Что нельзя делать 23 июля

  • С давних времен 23 июля было запрещено ругаться, ссориться, кричать и даже громко разговаривать. Таким поведением можно навлечь на себя и близких беду.

  • Нельзя ходить в грязной одежде. Это может привести к болезням.

  • Запрещается гулять возле водоемов, где много ряски – там, по поверьям, живут русалки, которые могут утащить на дно.

  • А еще нельзя стричь волосы. Считалось, если это сделать на Антония Громоносца, то можно укоротить свою судьбу.

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