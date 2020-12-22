Что нельзя делать 23 декабря: праздники, приметы на День Мины и именинники

Елена Кордунова Праздники 19:45, 22.12.2020

23 декабря в Украине отмечают День войск спецсвязи в Украине. Православная церковь чтитпамять мученика Мины Красноречивого. В народе – День Мины.

Святой при жизни был непревзойдённым оратором и привёл к вере многих язычников своими яркими проповедями.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 23 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

23 декабря именины празднуют: Александр, Виктория, Татьяна, Алексей, Евгений, Иван, Петр.

День войск спецсвязи в Украине

День войск спецсвязи в Украине.
UBR.ua

23 декабря в Украине отмечают День штабных специальностей и войск специальной связи Украины (День войск спецсвязи). Праздник был учрежден президентом Украины с целью отдать уважение военным, служащим в подразделениях спецсвязи.

День Мины Красноречивого

Христиане восточного обряда ежегодно 23 декабря чтят память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века, который обратил в веру сотни язычников. Мина считался превосходным оратором, из-за чего его проповеди пользовались большим успехом. Из-за веры в Христа Мина подвергся пыткам по указу императора Максимилиана. Когда Мину истязали, произошли многочисленные знамения.

Святой великомученик Мина .
Азбука веры

На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало поверье, что этот святой обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду – от лжи.

Приметы 23 декабря

  • Ясно 23 декабря – скоро будут морозы.

  • Много снега на Мину – лето будет дождливым.

  • Звезды мерцают – к снегопаду.

Приметы на 23 декабря: что нельзя делать.
Pixabay

Что нельзя делать 23 декабря

  • Смотреть в глаза, подавая милостыню;

  • Находиться в многолюдных местах – к неприятностям.

  • Ругаться, сквернословить и сплетничать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в декабре 2020 года: церковный календарь. Также читайте, что празднуют в январе 2021 года.

Комментировать
Lady Праздники

Смотрите также

В России потребовали от США немедленно отменить "глупые санкции"

Резников: Украина направит цистерны с водой в Крым в случае катастрофы

Bellingcat снимет фильм о предательстве в Украине и срыве спецоперации по "вагнеровцам"

Зеленский о "Большой стройке": скажу честно, я этим очень горжусь

Геноцид украинского войска. Часть 1