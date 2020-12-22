Что нельзя делать 23 декабря: праздники, приметы на День Мины и именинники
23 декабря в Украине отмечают День войск спецсвязи в Украине. Православная церковь чтитпамять мученика Мины Красноречивого. В народе – День Мины.
Святой при жизни был непревзойдённым оратором и привёл к вере многих язычников своими яркими проповедями.
В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 23 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.
23 декабря именины празднуют: Александр, Виктория, Татьяна, Алексей, Евгений, Иван, Петр.
День войск спецсвязи в Украине
23 декабря в Украине отмечают День штабных специальностей и войск специальной связи Украины (День войск спецсвязи). Праздник был учрежден президентом Украины с целью отдать уважение военным, служащим в подразделениях спецсвязи.
День Мины Красноречивого
Христиане восточного обряда ежегодно 23 декабря чтят память мученика Мины Красноречивого, который пострадал за веру в начале 4 века, который обратил в веру сотни язычников. Мина считался превосходным оратором, из-за чего его проповеди пользовались большим успехом. Из-за веры в Христа Мина подвергся пыткам по указу императора Максимилиана. Когда Мину истязали, произошли многочисленные знамения.
На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Существовало поверье, что этот святой обладал даром чудотворения и лечил людей с плохим зрением. Наши предки верили, что Мина не только дает глазам физическое здоровье, но и убирает с них пелену, мешающую отличать добро от зла, а правду – от лжи.
Приметы 23 декабря
Ясно 23 декабря – скоро будут морозы.
Много снега на Мину – лето будет дождливым.
Звезды мерцают – к снегопаду.
Что нельзя делать 23 декабря
Смотреть в глаза, подавая милостыню;
Находиться в многолюдных местах – к неприятностям.
Ругаться, сквернословить и сплетничать.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в декабре 2020 года: церковный календарь. Также читайте, что празднуют в январе 2021 года.