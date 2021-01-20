Какой праздник 21 января: приметы и именинники

21 января православные христиане празднуют День Емельяна Зимнего. В мире он известен как Международный день объятий.

Существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет жизнь в наступившем году. О том, что нельзя делать 21 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины в этот день празднуют: Антон, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Евгений, Илья, Михаил.

День памяти Святого Емельяна (Емельяна Зимнего)

21 января православные верующие почитают одного из первых христианских исповедников и епископов. В этот день говорят: "Емельян – Божьим святом осиян". В эту дату принято чествовать крестников и крестных, а также навещать кумовьев и собираться за пышным столом.

21 января православные христиане празднуют День Емельяна Зимнего. pexels.com

В первой половине Дня Святого Емельяна было запрещено работать, поэтому люди ходили в гости и развлекали себя разговорами, чтобы скоротать время. Тогда и возникла известная поговорка: "Мели Емеля – твоя неделя".

Международный день объятий

Целый день по всему миру люди празднуют весьма оригинальный праздник, который посвящен объятьям. По традиции, 21 января нужно как можно больше подарить объятий своим друзьям и даже незнакомым людям.

Традиция отмечать этот праздник появилась в США в 1986 году. pexels.com

Если верить легенде, при объятьях люди обмениваются душевной энергией и заряжаются теплом. Психологи считают, что во время такого ритуала дружеского прикосновения человека к человеку создается ощущение безопасности и комфорта.

21 мир отмечает Международный день объятий. pexels.com

Приметы на 21 января

Если на Емельяна дует южный ветер, значит, летом будет много гроз. Северный ветер сулит холодные деньки.

Если ветра совсем нет, то лето будет теплым и почти без осадков.

В древности считали, что какой будет погода 21 января – таким и будет август.

Снегопад в этот день предвещает дожди, а солнечная погода – к жаркому лету.

Если 21 января хорошо принять и угостить кумовьев, то дети будут расти здоровыми и счастливыми.

Что нельзя делать 21 января

Плохой приметой в этот день является варка киселя.

В первой половине дня категорически запрещено работать. Все дела стоит перенести на вечер.

В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в январе 2021 года: церковный календарь.