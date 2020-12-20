Что нельзя делать 21 декабря: праздники, приметы на Анфису Рукодельницу и именинники

21 декабря 2020 года в мире отмечается День зимнего солнцестояния. Также православная церковь почитает память мученицы Анфисы Римской. В народе праздник получил название Анфиса Рукодельница.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 21 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

21 декабря именины празднуют: Анфиса, Кирилл, Сергей.

День зимнего солнцестояния

21 декабря 2020 годамир отмечаетДень зимнего солнцестояния. Именно на эти сутки приходится самый короткий день и самая длинная ночь в году.

День зимнего солнцестояния: когда отмечают kleo.ru

Люди с давних времен верили, что в этот день соединяются стихии огня, земли, воды и воздуха, и считали дату магической и энергетически очень насыщенной, а праздник – сакральным.

День Анфисы Рукодельницы

21 декабря православные верующие чтят память мученицы Анфисы Римской. Она пострадала за веру во время гонений, организованных в отношении христиан в V веке. Так, однажды жена градоначальника предложила Анфисе принять арианское крещение, согласно которому Иисуса и Бога не существует. Святая отказалась, за что была сожжена на костре.

Мученица Анфиса Римская ikonniy-dvor.com

В былые времена в этот период девушки активно занимались рукоделием: ткали, пряли и вышивали одежду. Причем делать это нужно было в одиночестве. Также каждая женщина до свадьбы должна была вышить приданое.

День Анфисы Рукодельницы: что это за праздник ipne.ws

Кроме того, в этот день люди молились Анфисе Римской, ведь она помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, и защитить дом от бедствий.

Приметы на 21 декабря

Приметы на 21 декабря goodfon.ru

Тихий и морозный день – зима будет мягкой и снежной.

Синицы ищут укрытие – жди метели.

Вьюга началась – летом будет много осадков.

Снегопад предвещает дождливое лето.

Синицы с самого утра чирикают – примета к тому, что ночью мороз ударит.

Если же 21 декабря птицы под крышей прячутся – будет метель.

Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя встречать этот день в грязном доме.

Нельзя жадничать.

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