Что нельзя делать 20 ноября: праздники, приметы на Федотов день и именинники

В пятницу, 20 ноября православные христиане чтят память святого мученика Феодота. По народному календарю – Федотов день. Также в церквях проводилось празднование в честь явления иконы Божией Матери "Взыграние Младенца". В мире отмечают День ребенка.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 20 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

20 ноября именины празднуют: Александр, Алексей, Богдан, Валерий, Григорий, Евгений, Елизавета, Кирилл, Михаил, Федор.

Всемирный день ребенка

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

Всемирный день ребенка 2020. Pixabay

ООН предложила правительствам отмечать праздник в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребенка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.

Празднование в честь явления иконы Божией Матери "Взыграние Младенца"

Икона Божией Матери "Взыграние Младенца" явилась в 1795 году в восемнадцати верстах от Москвы, при деревне Гремячевой, в Николо-Угрешском монастыре. Богоматерь на этой иконе изображена с сидящим на ее руках Богомладенцем, прильнувшим своей щекой к ее щеке.

Икона Божией Матери "Взыграние Младенца". Правмир

Икона Божией Матери "Взыграние Младенца" была одной из самых почитаемых икон на Руси. Издревле считалось, что она отвечает за полноту материнства, поэтому перед этой иконой молились женщины, желающие иметь детей, а также беременные перед родами.

Федотов день

В этот день почитают память святого мученика Феодота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке в Мелитине. Его схватили язычники и принуждали отречься от убеждений, после чего обезглавили. На Федота крестьянки начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи.

Святой мученик Феодот. Азбука веры

На Руси среди женщин было принято в этот день молиться Федоту, так как Федот покровительствует женским занятиям – ведению быта и рукоделию. Если женщина беременна, то есть 20 ноября стоит особенно следить за тем, как она себя ведет, что говорит и что думает. К примеру, беременным женщинам на Федота запрещалось долго спать – а не то малыш родится ленивым.

Приметы на 20 ноября

Гололед на улице – холода продлятся долго.

Снег идет – к полноводию весной.

Снег падает на влажную землю – к хорошему урожаю ржи.

Галки кричат сильнее обычного – к снегопаду.

Реки и ручьи льдом покрылись – к зиме.

Приметы и что нельзя делать 20 ноября. Pixabay

Что нельзя делать 20 ноября

В этот день запрещено ругаться и спорить, осуждать кого-либо.

Беременным нельзя есть на ходу.

Запрещено лениться, долго спать.

Нельзя вязать, зато можно шить, прясть и ткать.

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