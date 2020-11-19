Что нельзя делать 20 ноября: праздники, приметы на Федотов день и именинники

В пятницу, 20 ноября православные христиане чтят память святого мученика Феодота. По народному календарю – Федотов день. Также в церквях проводилось празднование в честь явления иконы Божией Матери "Взыграние Младенца". В мире отмечают День ребенка.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 20 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

20 ноября именины празднуют: Александр, Алексей, Богдан, Валерий, Григорий, Евгений, Елизавета, Кирилл, Михаил, Федор.

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.

ООН предложила правительствам отмечать праздник в любой из дней, который каждое из них признает целесообразным, и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребенка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября знаменует день, в который ассамблея приняла в 1959 году Декларацию прав ребенка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребенка.

Икона Божией Матери "Взыграние Младенца" явилась в 1795 году в восемнадцати верстах от Москвы, при деревне Гремячевой, в Николо-Угрешском монастыре. Богоматерь на этой иконе изображена с сидящим на ее руках Богомладенцем, прильнувшим своей щекой к ее щеке.

Икона Божией Матери "Взыграние Младенца" была одной из самых почитаемых икон на Руси. Издревле считалось, что она отвечает за полноту материнства, поэтому перед этой иконой молились женщины, желающие иметь детей, а также беременные перед родами.

В этот день почитают память святого мученика Феодота, который был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в 3 веке в Мелитине. Его схватили язычники и принуждали отречься от убеждений, после чего обезглавили. На Федота крестьянки начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи.

На Руси среди женщин было принято в этот день молиться Федоту, так как Федот покровительствует женским занятиям – ведению быта и рукоделию. Если женщина беременна, то есть 20 ноября стоит особенно следить за тем, как она себя ведет, что говорит и что думает. К примеру, беременным женщинам на Федота запрещалось долго спать – а не то малыш родится ленивым.

Гололед на улице – холода продлятся долго.

Снег идет – к полноводию весной.

Снег падает на влажную землю – к хорошему урожаю ржи.

Галки кричат сильнее обычного – к снегопаду.

Реки и ручьи льдом покрылись – к зиме.

В этот день запрещено ругаться и спорить, осуждать кого-либо.

Беременным нельзя есть на ходу.

Запрещено лениться, долго спать.

Нельзя вязать, зато можно шить, прясть и ткать.

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