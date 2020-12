Что нельзя делать 2 декабря: праздники, приметы на Авдея Радетеля и именинники

2 декабря в мире отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. Православные христиане чтят память святого пророка Авдия. По народному календарю – Авдей Радетель.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 2 декабря, – читайте в материале OBOZREVATEL.

2 декабря именины празднуют: Александр, Геннадий, Денис, Игнат, Константин, Михаил, Тимофей, Иван.

Международный день борьбы за отмену рабства (International Day for the Abolition of Slavery), который ежегодно отмечается 2 декабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).

Принудительный труд, сексуальная эксплуатация, военный плен, семейное рабство, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов, насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах, торговля людьми и прочее – современные формы рабства, искоренение которых является главной целью этого Дня.

В этот день отмечается память святого Авдия – одного из двенадцати малых библейских пророков. Согласно преданию, Авдий жил во времена первого разгрома Еврейского царства и занимал должность домоправителя при дворе израильского царя Ахава. Он вел благочестивую жизнь, а когда начались гонения на служителей Бога, инициатором которых стала жена правителя Иезавель, Авдий начал помогать им.

Он укрыл в пещерах сто служителей и носил им еду, пока они прятались от врагов. Известно, что Авдий, оставив царскую службу, стал спутником пророка Илии, везде следовал за ним и сам получил дар пророчества.

На руси праздник назывался Авдей Радетель. Считалось, что святой покровительствует домашнему хозяйству и семейному благополучию. В день его именин нужно было постучать обухом топора по всем дверным косякам и оконным рамам – по поверью, это препятствовало нечисти пробраться в дом.

Также на Авдея опасались выходить на улицу. Они старались сидеть дома, поближе к теплой печке, и пить горячие напитки, чтобы уберечься от простуды.

Снежный день с большими порывами ветра – ждите длительной зимы и холодной весны.

Ясное небо – ждите морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

Ветер резко изменился – в ближайшее время испортится погода.

В этот день категорически запрещается ссориться, ведь ссоры могут затянуться на весь год.

Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

Не рекомендуется надолго уходить из дома и отправляться в путешествия.

