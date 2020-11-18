Что нельзя делать 19 ноября: какой праздник отмечают, приметы на Павла Ледостава и именинники
В четверг, 19 ноября, православные верующие чтут память Святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского. В народе праздник называют Павел Ледостав. В мире отмечают Международный мужской день, День отказа от курения и Всемирный день туалета. В Украине – День работников гидрометеорологической службы Украины, или День метеоролога.
В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 19 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.
19 ноября именины празднуют:Анатолий, Арсений, Виктор, Константин, Никита, Павел.
День Павла Константинопольского или Павла Ледостава
19 ноября православные верующие чтут память Святителя Павла Исповедника, архиепископа Константинопольского, принявшего мученическую смерть за свою веру. Иконоборцы вели яростную борьбу против христианских святынь. Выступив в защиту веры, Павел подвергся преследованиям и гонениям.
В народе праздник прозвали Ледоставом, так как считали, что в его день воду в реках и озерах сковывает льдом. Рыбаки начинали готовиться к зимней рыбалке и приводить снасти в порядок. В это день нужно надеть все свежее и чистое, а лучше – новое. Встречать зиму в обновках – хорошая примета, которая сулит достаток и удачу.
Международный мужской день
Международный день мужчин ежегодно отмечается 19 ноября. Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго – островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов.
Впоследствии праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединенных Наций. Отмечается в более чем 60 странах мира. Цель Дня – привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей.
Международный день отказа от курения
Международный день отказа от курения отмечается каждый третий четверг ноября. В 2020 году он выпадает на 19 ноября. Праздник учрежден в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества. Его главная цель – информирование о вреде табака и поддержка тех, кто стремится "завязать" с вредной привычкой.
Всемирный день туалета
19 ноября был провозглашен Всемирным днем туалета в 2001 году в ходе проходившей в Сингапуре международной конференции ООН "Санитария для всех". Тогда в организации выразили обеспокоенность тем, что, согласно докладу Детского фонда ООН и ВОЗ, в 2012 году 2,5 миллиарда человек не имели доступа к базовым услугам в области санитарии, что негативно влияет на здоровье людей и состояние водных ресурсов.
День метеоролога в Украине
Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы от 11 марта 2003 года. Государственная гидрометеорологическая служба играет ключевую роль в получении данных о текущих и ожидаемых гидрометеорологических условиях.
Приметы на 19 ноября
Если лед грудой на реке промерзает – к хорошему урожаю хлеба.
Лед на реке гладкий – год будет урожайным.
Снегопад – к снежной зиме.
Безветренная погода – к скорому похолоданию.
Алая заря – к снегу или дождю.
Небо вечером алое – к пасмурной и сырой погоде.
Галки громко каркают – к потеплению.
Что нельзя делать на Павла Ледостава 19 ноября
19 ноября запрещено стирать вещи вручную и развешивать их. Оставаться в грязной одежде тоже нельзя.
Также нельзя оставлять долги и одалживать деньги.
Не стоит отправляться в дальнюю дорогу – путешествие не принесет пользы.
Женщинам не следует выполнять тяжелую физическую работу.
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