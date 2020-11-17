Что нельзя делать 18 ноября: какой праздник отмечают, приметы на День Ионы и именинники

18 ноября православные христиане чтят память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. В народе – День Ионы. Также в Украине отмечается День сержанта Вооруженных сил.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 18 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

18 ноября именины празднуют:Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

День Ионы

В этот день почитают память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Иона организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершал чудеса, среди которых было исцеление страшной болезни, которая унесла жизни 250 тысяч новгородцев. Иона был причислен к лику общерусских святых, в жизнеописании архиепископа рассказывается о многих чудесных исцелениях, происходивших у его гроба.

Святой архиепископ Иона. Азбука веры

На Руси в день Ионы девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов.

У Ионы просили надежного мужа. Pixabay

День сержанта Вооруженных сил

18 ноября, отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 19 апреля 2019 года.

В этот день украинцы чтят профессионализм, мужество и героизм сержантов и старшин ВСУ в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

День сержанта Вооруженных сил Украины. Delo.ua

Приметы на 18 ноября

Дует ветер с севера, а небо без облаков – к похолоданию.

Дымка луну покрыла – к ненастью.

Ива инеем покрылась – зима будет длиннее обычного.

Все деревья покрылись инеем – к оттепели.

Что нельзя делать 18 ноября

Стоит воздержаться от серьезных дел и важных сделок.

Нельзя делать крупные покупки, они добра не принесут и долго не прослужат.

Категорические запрещено подписывать важные документы. Наши предки говорили: "нечистый подпись украдет".

Не стоит ввязываться в споры, навязывать свое мнение, сплетничать и сквернословить.

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