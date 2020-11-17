Что нельзя делать 18 ноября: какой праздник отмечают, приметы на День Ионы и именинники

18 ноября православные христиане чтят память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. В народе – День Ионы. Также в Украине отмечается День сержанта Вооруженных сил.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 18 ноября, – читайте в материале OBOZREVATEL.

18 ноября именины празднуют:Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

В этот день почитают память святителя Ионы, архиепископа Новгородского. Иона организовал в Новгороде приюты для сирот и вдов, а также совершал чудеса, среди которых было исцеление страшной болезни, которая унесла жизни 250 тысяч новгородцев. Иона был причислен к лику общерусских святых, в жизнеописании архиепископа рассказывается о многих чудесных исцелениях, происходивших у его гроба.

На Руси в день Ионы девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, девушки на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками. Говорили, что это поможет им привлечь женихов.

18 ноября, отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Праздник был установлен указом президента Петра Порошенко от 19 апреля 2019 года.

В этот день украинцы чтят профессионализм, мужество и героизм сержантов и старшин ВСУ в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

Дует ветер с севера, а небо без облаков – к похолоданию.

Дымка луну покрыла – к ненастью.

Ива инеем покрылась – зима будет длиннее обычного.

Все деревья покрылись инеем – к оттепели.

Стоит воздержаться от серьезных дел и важных сделок.

Нельзя делать крупные покупки, они добра не принесут и долго не прослужат.

Категорические запрещено подписывать важные документы. Наши предки говорили: "нечистый подпись украдет".

Не стоит ввязываться в споры, навязывать свое мнение, сплетничать и сквернословить.

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