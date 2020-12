Что нельзя делать 18 декабря: праздники, приметы на Саввин день и именинники

18 декабря православная церковь почитает память преподобного Саввы Освященного. По народному календарю – Саввин день. Также в мире отмечают Международный день мигранта.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 18 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

18 декабря именины празднуют: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

Международный день мигранта

Международный день мигранта 2020. Pixabay

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (International convention on the protection of the rights of migrant workers and members of their families).

Саввин день

Савва жил в 5 веке на территории Каппадокии (современная территория Турции). Еще ребенком он попал в монастырь, проведя там несколько лет он принял решение стать монахом. Он отказался от женитьбы и стал вести аскетичный образ жизни. В 17 лет он прослыл чудотворцем. Легенды рассказывают, что ему удавалось исцелять от сложных заболеваний и прогонять из людей бесов. Также, согласно преданию, он умел "управлять" погодой, например, вызывать ливни во время засухи.

Преподобный Савва. Азбука веры

На Руси считали, что Савва продолжает Варварину работу – в этот период приходят сильные морозы. На Савву нельзя было работать. Этот день лучше было провести в молитвах и богоугодных разговорах.

На Руси умели определять погоду, не выходя из избы. На Савву это можно было сделать по огню в печи: если он красный, а поленья трещат – значит, на дворе сильный холод.

Приметы на Саввин день: что нельзя делать. Pixabay

Приметы на 18 декабря

Не стоит заниматься серьезной работой в этот день – никакого толка не будет.

В печи поленья трещат – будет холодно.

Красный огонь в печи – ждите стужу.

Дым волоком – будет ненастье.

Кто в этот день посватается, брак того будет счастливым.

Белки в морозную погоду оставляют свои гнезда и с деревьев спускаются – ждите оттепели.

Рыхлый снег стал немного таять с просветами – ждите потепления в ближайшие дни.

Что нельзя делать в Саввин день

Нельзя ссориться, конфликтовать, провоцировать скандалы.

Не стоит делать "грязную" домашнюю работу, также рекомендуется отложить на другой день труд во дворе.

Строго запрещалось работать тем людям, в хозяйстве которых была лошадь. Считалось, что это могло бы навредить здоровью домашних животных.

Не стоит использовать нецензурную лексику и браниться. Такие слова притягивали в дом несчастья.

