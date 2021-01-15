Что нельзя делать 16 января: праздники, приметы и именинники

16 января в Украине и во всем мире отмечают сразу несколько праздников. В народе в этот день отмечают день Гордея и пророка Малахии, а мир празднует международный день группы The Beatles.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 16 января, читайте в материале OBOZREVATEL.

Именины празднуют: Василий, Гордей и Ирина.

День Гордея и пророка Малахия

Гордей известен тем, что долгое время жил в пустыне, где готовил себя к исповеданию имени Христова. Согласно преданию, когда он вернулся к христианам в 320 году, его схватили язычники, мучительно пытали, а затем обезглавили.

День памяти мученика Гордия и пророка Малахии. radiotrek.rv.ua

Малахия считается малым библейским пророком и последним среди ветховетных. Он происходил из рода Завулонова и умер молодым. Его пророчества относятся ко 400 г. до н. э. В народе считалось, что именно в этот день необходимо готовить сырные блюда, чтобы привлечь достаток в дом, и проводить обряды для защиты домашнего скота от разных болезней и напастей. Также люди молились за свое здоровье пророку Малахии.

Международный день The Beatles

Дата праздника выбрана неслучайно. Ровно 64 года назад в этот день в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали выступать тогда еще непопулярные музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Известные радиостанции мира в этот день включают знаменитые хиты группы.

16 января мир отмечает международный день The Beatles. rollingstone.com

Что нельзя делать 16 января

категорически запрещалось предаваться гордыне;

чем-либо хвастаться;

работать вечером, чтобы не накликать беду.

Ранний восход солнца 16 января означал скорый снегопад. pexels.com

Приметы на 16 января

Ранний рассвет – скорый снегопад;

Яркий месяц на небе ночью к ясной погоде;

Пушистый иней на деревьях – в ближайшие дни будут ясными;

Также считалось, что какая погода будет на 16 января, таким будет и весь март.

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