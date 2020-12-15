Что нельзя делать 16 декабря: праздники, приметы на Ивана Молчальника и именинники

16 декабря христиане восточного обряда чтят память преподобного Иоана Молчальника. По народному календарю – Иван Молчальник.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 16 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

15 декабря именины празднуют: Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор.

В среду, 16 декабря православная церковь чтит преподобного Иоанна Молчальника. Согласно преданию, он с малых лет начал изучать Священное Писание и следовать христианской вере. После смерти родителей юноша раздал часть своего наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов. В отрочестве отправился в монастырь, где прожил в строгом посту и смирении 10 лет, пока не стал епископом Колонийской церкви.

Спустя некоторое время Иоан отказался от чина и отправился в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре святого Саввы. Он принял обет молчания и вскоре поселился в пустыне, где вел отшельнический образ жизни и питался одними травами. Спустя девять лет игумен Савва все же уговорил Иоанна вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой своей молитвы.

На Руси на Ивана (Иоанна) Молчальника полагалось как можно меньше говорить и даже писать. Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, весь год будет удачливым. Также верили, что молчание в этот день избавит от невзгод всю родню и друзей. Нередко наши предки считали, что нечистая сила в этот день может "утащить голос".

Если снега мало, то следующий год будет неурожайным.

Если снег на талую землю ложится, то будет неурожай.

Снегирь под окном чирикает – жди оттепели.

Дрова трещат в печке – скоро наступят морозы.

Звезды "прыгают" – грядет метель и стужа.

Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликты с мужем или женой.

Постарайтесь в этот день громко не петь и не кричать.

Не выходите за пределы дома от полуночи до трех часов ночи.

Не рассказывайте никому о себе, чтобы в будущем избежать слухов.

Не давайте никому этого дня обещание, ведь, скорее всего, вы его не сможете выполнить.

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