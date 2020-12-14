Что нельзя делать 15 декабря: праздники, приметы в День Аввакума и именинники

15 декабря православная церковь чтит память святого пророка Аввакума. В народе дату называют День Аввакума. В Украине отмечают День работников суда.

В эту дату существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 15 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

15 декабря именины празднуют: Андрей, Афанасий, Владимир, Елена, Иван, Константин, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Сергей, Степан, Тамара.

15 декабря христиане восточного обряда чтят память восьмого из двенадцати малых Апостолов – Аввакума. Согласно преданию, он предрек разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и возвращение пленных на родину. Пророк вел уединенную жизнь в Аравии и в пустыне с ним произошло чудо – он нес обед жнецам, когда ему встретился ангел и мгновенно перенес его силою своего духа в Вавилон. Он привел его в темницу, где был заключен пророк Даниил и Аввакум отдал ему еду, чем спас от голодной, мучительной смерти. После окончания войны с вавилонянами пророк Аввакум вернулся на свою родину и умер в глубокой старости.

На Руси в День пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне и отгонять от избы ночниц – нечистую силу, которая пугала по ночам детей. Женщины также в ночь на 15 декабря читали заговоры от бессонницы и кошмарных снов.

Начиная с 2000 года в Украине отмечают День работников суда – дата была установлена 8 декабря Указом Президента Леонида Кучмы № 1318/2000.

В этот день поздравляют работников судебной системы Украины. День работников суда – это праздник тех, кто защищает права и свободы украинских граждан, независимо от их пола, возраста и взглядов.

Много снега в этот день – весной будет много зелени.

Ненастье в этот день говорит о том, что плохая погода сохранится до конца декабря.

На ночном небе звезды ярко светят – будет мороз.

Если вокруг луны появился темный круг – будет метель.

Гуси прячут голову под крыло – скоро ударят морозы.

Кот много спит – существенно похолодает.

С утра поют петухи – буде оттепель.

В этот день нельзя поднимать предметы, которые найдете на земле, в том числе и деньги. Вместе с такой находкой в дом можно принести чужие беды и несчастья.

Не стоит делиться своими секретами и планами на будущее. Также категорически запрещено рассказывать тайны, которые вам доверили другие люди.

Не рекомендуется лениться и забрасывать уже начатые дела.

Нельзя стричь ногти и делать маникюр. Считается, что так можно укоротить свой век. По этой же причине лучше не обрезать волосы.

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