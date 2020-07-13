Что нельзя делать 14 июля: приметы и праздники в этот день

14 июля 2020 года по народному календарю отмечают Летние Кузьминки – православная церковь в этот день чтит память чудотворцев Кузьмы и Демьяна. В мире отмечают День взятия Бастилии, который считается национальным днем Французской республики.

OBOZREVATEL рассказывает читателю, что нельзя делать 14 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Летние Кузьминки

Кузьмы и Демьяна (Летние Кузьминки): что нельзя делать Pixabay

14 июля (1 июля по старому стилю) православные верующие чтут память святых бессребреников, врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских (Кузьмы и Демьяна). Их считают защитниками всех христиан, особенно тех, кто бескорыстно делает добрые дела и оказывает милостыни нуждающимся.

На Руси в день святых Кузьмы и Демьяна праздновали "летние Кузьминки". В это время в старину продолжалась сенокосная пора. Вся семья до зари уходила на луг, на покос, а по возвращению устраивались народные гулянья.

Вся женская половина деревни собиралась шумной гурьбой, предварительно приготовив угощения, водила хороводы, пела песни. Также женщины угощали нищих странников. Верили, что в их образе на землю спустились святые, чтобы помочь крестьянину починить его инструмент: телеги, грабли и косы.

На Кузьму и Демьяна также собирали ягоды — малину и крыжовник, из которых варили варенье, делали компоты.

День взятия Бастилии

День взятия Бастилии: как отмечают LIGA.net

День взятия Бастилии (La Fête Nationale или День 14 июля — фр. Le Quatorze Juillet) – является национальным днем Французской республики и празднуется ежегодно 14 июля. Историческое событие, которое стало основанием для учреждения праздника, произошло во время Французской революции –14 июля 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму.

Это событие считается началом Великой французской революции, а также символом свержения абсолютизма. Празднование и официальные церемонии проводятся по всей территории Франции.

Приметы на 14 июля

Западный ветер приносит дожди.

Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.

Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.

Свеча тускло горит – будет дождь.

На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.

Сорока кричит – будет продолжительный зной.

Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Что нельзя делать 14 июля

На Кузьминки женщинам строго-настрого запрещалось грустить, пребывать в унынии –все гуляли и веселились.

Также прекрасному полу нельзя было выполнять тяжелую работу – как в поле, огороде, так и по дому.

14 июля не подходит для рискованных дел, авантюрных планов и сделок с сомнительными личностями.

Не стоит выяснять отношения, ссориться в этот день.

В некоторых регионах запрещалось кузнецам ковать – считалось, что их работа может наслать град.

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