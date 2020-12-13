Что нельзя делать 14 декабря: праздники, приметы на Наумов день и именинники

В понедельник, 14 декабря, Украина чествует участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Также Православная Церковь вспоминает святого пророка Наума.

В этот день существуют определенные запреты, а народные приметы расскажут, какой будет погода в ближайшем будущем. О том, что нельзя делать 14 декабря, читайте в материале OBOZREVATEL.

14 декабря именины празднуют: Антон, Дмитрий, Наум, Ананий.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

Отмечается ежегодно 14 декабря в день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Этот праздник был установлен указом третьего президента Украины Виктора Ющенко от 10 ноября 2006 года.

День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 112.ua

Наумов день

14 декабря православные христиане почитают память святого пророка Наума, написавшего одну из книг Ветхого Завета. Его относят к одному из 12 малых пророков. Наум родился в VII веке до Рождества Христова в Галилее и умер на 45-м году жизни, прожив праведную жизнь.

В Ветхозаветной книге пророка Наума содержится предсказание гибели города Ниневии (Ассирия) за беззакония, а также разрушение Израильского царства.

Святой пророк Наум ukr.media

По народному поверью, Наум является покровителем знаний, разума и добродетели. Издавна верили, что обучение в этот день будет даваться легко и пригодится в дальнейшей жизни.

Приметы на 14 декабря

Приметы на 14 декабря million-wallpapers.ru

Северный ветер дует – вскоре наступят сильные морозы.

На небе переливаются звезды – ожидайте метели.

Слышен глухой собачий лай – ждите снегопада.

На улице 14 декабря тепло – зима будет теплой.

Много снега – к наводнению весной.

Что нельзя делать 14 декабря

Если вы подаете милостыню нуждающемуся, ему нельзя смотреть в глаза.

В этот день лучше не выходить из дому в темное время суток.

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